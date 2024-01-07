"Kaptan Tsubasa" için son düdük çalıyor

Kötüleşen sağlık durumu ve manga endüstrisindeki değişen koşullar nedeniyle serinin Nisan ayında sona ereceğini duyuran Yoichi Takahashi, okurlara yazdığı mektupta, "Bu kolay bir karar değildi, Kaptan Tsubasa'yı okumaktan hoşlananları hayal kırıklığına uğratıp üzebilir ancak umarım kararımı anlarsınız" dedi.



Yoichi Takahashi, 11 yaşındaki futbol dehası Tsubasa Ozora hakkındaki çizgi romanı 1981 yılında yazmaya başladı. Lionel Messi ve Andres Iniesta gibi geleceğin futbol yıldızlarına ilham verdi.





Takahashi, karakterin bir şekilde yaşamaya devam edeceğini umuyor ve gelecekteki uyarlamalar için kullanılabilecek fikirlerin taslağını oluşturmayı planlıyor.



100'den fazla ülkenin izlediği seri, Japonya'da 70 milyondan fazla, yurt dışında ise 10 milyondan fazla sattı.



Takahashi, 1978 Dünya Kupasını televizyonda izledikten sonra futbola bağımlı hale geldi. O zamanlar profesyonel bir ligi olmayan Japonya'da sporun popülerleşmesine yardımcı olmak amacıyla Kaptan Tsubasa'yı yarattı.



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