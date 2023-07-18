Kara Şövalye üçlemesinin yönetmeni Christopher Nolan'dan yeni bir süper kahraman filmi gelecek mi?

Yılın merakla beklenen filmlerinden "Oppenheimer" için geri sayım başladı. Batman filmleriyle de beğeni kazanan filmin yönetmeni Christopher Nolan'a yeni bir süper kahraman filmi çekip çekmeyeceği soruldu.

Kara Şövalye üçlemesinin yönetmeni Christopher Nolan'dan yeni bir süper kahraman filmi gelecek mi?

Batman Başlıyor (2005), Kara Şövalye (2008) ve Kara Şövalye Yükseliyor (2012) filmlerinin yönetmeni Christopher Nolan, şu sıralar Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına "Oppenheimer" filmiyle gündemde.

Yönetmene katıldığı bir programda Kara Şövalye üçlemesinin ardından yeni bir süper kahraman filmi çekip çekmeyeceği soruldu. Nolan, net bir şekilde "Hayır" cevabını verdi.

Yönetmene bir Star Wars filmi yönetmekle ilgilenip ilgilenmediği sorulduğunda ise Nolan biraz düşünüp "hayır" demek yerine "pas" dedi.

Kara Şövalye üçlemesinin yönetmeni Christopher Nolan'dan yeni bir süper kahraman filmi gelecek mi? - 1

Öte yandan, usta yönetmen şu sıralar Hollywood'da devam eden yazarların ve oyuncuların grevi hakkında konuşmuş ve grevler sona erene kadar sıradaki projesi üstünde çalışmayacağını dile getirmişti.

OPPENHEIMER HAKKINDA

, Kai Bird ile Martin J. Sherwin’in yazdığı Pulitzer ödüllü "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" adlı kitabına dayanıyor. 

İkinci Dünya Savaşı sırasında Julius Robert Oppenheimer'ın nükleer bombasının gelişim sürecindeki rolünü ele alan film, Margot Robbie'nin başrolde olduğu "Barbie" filmiyle aynı anda vizyona girecek.

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