Kara Şövalye üçlemesinin yönetmeni Christopher Nolan'dan yeni bir süper kahraman filmi gelecek mi?

Batman Başlıyor (2005), Kara Şövalye (2008) ve Kara Şövalye Yükseliyor (2012) filmlerinin yönetmeni Christopher Nolan, şu sıralar Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına "Oppenheimer" filmiyle gündemde.

Yönetmene katıldığı bir programda Kara Şövalye üçlemesinin ardından yeni bir süper kahraman filmi çekip çekmeyeceği soruldu. Nolan, net bir şekilde "Hayır" cevabını verdi.

Yönetmene bir Star Wars filmi yönetmekle ilgilenip ilgilenmediği sorulduğunda ise Nolan biraz düşünüp "hayır" demek yerine "pas" dedi.