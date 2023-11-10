Karabük'teki antik kentte 1600 yıllık tohumlar bulundu

"KAPLARIN YANINDA DEMİR BIÇAKLAR ORTAYA ÇIKTI"

Eskipazar'da hala yoğurt otuyla yoğurt mayalandığını dile getiren Çelikbaş, "Ayrıca bu kapların yanında demir bıçaklar ortaya çıktı. Bu bıçakların hemen yanında da bir biley taşı tespit ettik. Bu biley taşının da aslında önemi şöyle. Bölgede Türk-İslam döneminden beri en ünlü bıçak biley taşı Eskipazar'da çıkıyor. Kösere taşı diyorlar. Muhtemelen bu bulmuş olduğumuz biley taşı da bu kösere taşıyla alakalı taş. Dolayısıyla Eskipazar'da uzun yüzyıllardır süren geleneği de bu şekilde görmüş olduk" ifadesini kullandı.

Çelikbaş, yapının yangınla tahrip olduğunu anlatarak şöyle konuştu:



"Üst yapısı büyük ihtimalle ahşapmış. Ahşap çatı çökünce içerisindeki bu eserlerle birlikte günümüze kadar ulaşması mümkün olmuş. Yapının yangınla tahrip olduğunu biz stratigrafik açıdan da tespit ettik. Yapmış olduğumuz çalışmalarda stratigrafik açıdan yapının milattan sonra 4. yüzyıldan sonra 7. yüzyıl aralığında kullanılmış olduğunu gördük. Muhtemelen bu bölümdeki eserlerle mutfak bölümünün de bu tarih aralığına ait olduğunu düşünüyoruz."