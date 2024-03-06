Keanu Reeves'li Outcome filminin kadrosuna Cameron Diaz katılıyor

Uzun süredir oyunculuğa ara veren Cameron Diaz, yönetmenliğini Jonah Hill'in üstleneceği "Outcome" filminin kadrosuna katılmak için son görüşmelerini yapıyor.

Hill ve Ezra Woods'un ortak yazdığı "Outcome", geçmişinin karanlık derinliklerine dalmak zorunda kalan, hasarlı bir Hollywood yıldızı olan Reef'i (Reeves) konu alıyor.