Keanu Reeves'li Outcome filminin kadrosuna Cameron Diaz katılıyor

Uzun süredir oyunculuğa ara veren Cameron Diaz, yönetmenliğini Jonah Hill'in üstleneceği "Outcome" filminin kadrosuna katılmak için son görüşmelerini yapıyor.
Hill ve Ezra Woods'un ortak yazdığı "Outcome", geçmişinin karanlık derinliklerine dalmak zorunda kalan, hasarlı bir Hollywood yıldızı olan Reef'i (Reeves) konu alıyor.
Öte yandan Keanu Reeves ve Cameron Diaz daha önce, 1996 yapımı "Feeling Minnesota" adlı romantik komedi de başrolleri paylaşmıştı.
Ünlü isimlerin birlikte ikinci kez kamera karşısına geçeceği "Outcome"ın konu ve karakter ayrıntıları şimdilik paylaşılmıyor.
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