Keanu Reeves'li Outcome filminin kadrosuna Cameron Diaz katılıyor

Oyuncu Cameron Diaz, Jonah Hill'in yönetmen koltuğunda oturacağı, Keanu Reeves'in başrolde yer alacağı "Outcome" adlı kara komedi filmine katılmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Keanu Reeves'li Outcome filminin kadrosuna Cameron Diaz katılıyor

Uzun süredir oyunculuğa ara veren , yönetmenliğini Jonah Hill'in üstleneceği "Outcome" filminin kadrosuna katılmak için son görüşmelerini yapıyor.

Hill ve Ezra Woods'un ortak yazdığı "Outcome", geçmişinin karanlık derinliklerine dalmak zorunda kalan, hasarlı bir Hollywood yıldızı olan Reef'i (Reeves) konu alıyor.

Keanu Reeves'li Outcome filminin kadrosuna Cameron Diaz katılıyor - 1

Öte yandan Keanu  Reeves ve Cameron Diaz daha önce, 1996 yapımı "Feeling Minnesota" adlı romantik komedi de başrolleri paylaşmıştı. 

Ünlü isimlerin birlikte ikinci kez kamera karşısına geçeceği "Outcome"ın konu ve karakter ayrıntıları şimdilik paylaşılmıyor.

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