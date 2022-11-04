'Kitap okuyanların sayısı azaldı, yayınevleri kepenk kapatabilir'

Kağıt, baskı, kırtasiye ve telif maliyetleri arttı. 400 sayfalık bir kitaptan 2 bin 200 adet basmanın maliyeti 11 ay önce 9 bin 500 lira civarındayken, bu rakam bugünlerde 26 bin liraya kadar yükseldi.



Yayınevlerini sadece artan maliyetler değil düşen kitap satışları da olumsuz etkiliyor. Kitap fiyatlarına en az yüzde 20 zam gelmesi bekleniyor.



NTV'ye konuşan Türkiye Yayıncılar Birliği Genel Koordinatörü Cemran Öder, "Küresel kağıt krizi var tüm dünyada yaşanan. Türkiye'deki yayıncılar döviz kurları ile mücadele ediyorlar. Yüde 120 maliyet söz konusu" dedi.



Öder, "Kitap satışları da düşmüş durumda, nisandan bu yana düşüş var. Kitap üretiminde de düşüş var" diye konuştu.



Öder, "Eğer istenilen zam olmazsa yıl sonuna doğru bazı yayınevlerinin kapanabileceği tehlikesi var. Küçük, orta ölçekli yayıncıların hayatlarını devam etmesi ve aynı kalitede yazarlarını koruması çok zor görünüyor, kapanmalar olabilir" açıklamasında bulundu.



Yayınevlerinin mevcut sorunların çözülmesi için bazı talepleri de var: "Uzun vadeli faizsiz kredi imkanlarının sağlanması, okul kütüphanelerinin arttırılması çok önemli. Yayıncıların KDV alacakları geri ödenmeli. Kağııta sübvansiyon olmalı ve bağımsız kitap evlerinin e-ticaret sitelerine karşı desteklenmesi gerekir."

ARŞİV: ÇÖPTEN ÇIKAN 40 BİN KİTAP KÜTÜPHANEDE

