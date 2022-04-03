Knidos kazılarında Emeviler dönemine ait dört yeni kitabe bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde yer alan Knidos Antik Kenti'nde dün M.S. 685-711 yılları arasında Knidos Kenti'nde hüküm süren Emeviler'e ait olduğu belirlenen dört kitabe ortaya çıkarıldı.

Kazılar, Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı başkanlığında devam ediyor.

Jeolog, mimar, restoratör, sanat tarihçisi, biyolog, antropolog ve kazı işçilerinden oluşan 40 kişilik bir ekibin görev aldığı kazılarda bulunan mermer ve kireç taşından dört kitabede, Emevilerin İstanbul'a yapacakları sefere katılacak olan boylar ile komutan ve yöneticilerin isimlerinin yazılı olduğu tespit edildi.

KAZILAR 6 SENEDİR SÜRÜYOR



Kazı Başkanı Prof. Dr. Doksanaltı, Knidos Antik Kenti'nde, kazı çalışmalarının 2016 yılından bu yana kesintisiz devam ettiğini söyledi.



Dört yeni Emevi kitabesinin arkeolojik kazılarda gün yüzüne çıkarıldığını söyleyen Prof. Dr. Doksanaltı, "İslamiyet'in erken dönemine ait, Batı Anadolu'daki en büyük kalıntılarını oluşturan bu kitabeler, Emevilerin İstanbul'a düzenlediği üç seferden ikisine katılan boyları, komutanlar ve yöneticilerle ilgili adları içeriyor. Antik döneme ait birçok yeni veri sunan Knidos, İslamiyet'in erken dönemlerine ışık tutacak verileriyle, İslam Tarihi yazıcılığı açısından ne kadar önemli olabileceğini gösterdi" dedi.

Mermer ve kireç taşından dört kitabenin, 15 santimetre ile bir metre arasında değişen boylarda olduğunu söyleyen Prof. Dr. Doksanaltı, incelemelerin sürdüğünü belirtti.