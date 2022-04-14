Kristen Stewart'ın yeni projesi vücut geliştirme dünyasını konu alacak

Yer aldığı projelerle birbirinden farklı rollere bürünen Kristen Stewart’ın yeni projesi belli oldu. Spencer filmindeki rolü ile ilk Oscar adaylığını alan 32 yaşındaki oyuncu, ‘Love Lies Bleeding’ ile beyazperde yolculuğuna devam ediyor.



Romantik gerilim türündeki filmin yönetmenliğini Aziz Maud ve Room 55 gibi bağımsız filmlerle bilinen yapan Rose Glass yapacak.