Kristen Stewart'ın yeni projesi vücut geliştirme dünyasını konu alacak

Spencer filmindeki Prenses Diana rolüyle 2022 Oscar Ödülleri’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülüne aday olan Kristen Stewart’ın yeni projesi vücut geliştirme dünyasını konu alıyor.

Kristen Stewart'ın yeni projesi vücut geliştirme dünyasını konu alacak

Haberler - ntv.com.tr 14.04.2022 - 12:48 | Son Güncelleme : 14.04.2022 - 13:08

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Yer aldığı projelerle birbirinden farklı rollere bürünen Kristen Stewartın yeni projesi belli oldu. Spencer filmindeki rolü ile ilk Oscar adaylığını alan 32 yaşındaki oyuncu, ‘Love Lies Bleeding’ ile beyazperde yolculuğuna devam ediyor.

Romantik gerilim türündeki filmin yönetmenliğini Aziz Maud ve Room 55 gibi bağımsız filmlerle bilinen yapan Rose Glass yapacak.

Vücut geliştirme dünyasındaki insanların rekabet mücadelesini konu alacak filmde, Stewart’ın vücut geliştirmeci bir kadının partnerini oynaması bekleniyor.

Amerikan rüyasını, ego ve arzuları konu alacağı belirtilen filmin yapımcılığını A24 ve Film4 şirketleri üstleniyor. Filmin vizyon tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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