Kübra dizisi ne zaman başlayacak? Kübra dizisi oyuncuları ve konusu ne?

Kübra dizisinin yayın tarihi, diziseverler tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Netflix'te yayınlanacak olan Türk yapımı Kübra dizisinin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora, Ahsen Eroğlu gibi deneyimli isimler yer alıyor. Peki, Kübra dizisi ne zaman başlayacak? Kübra dizisi oyuncuları ve konusu ne?

Kübra dizisi ne zaman başlayacak? Kübra dizisi oyuncuları ve konusu ne?

Kübra dizisinin ne zaman başlayacağı, dizinin yayınlanan ilk fragmanlarının ardından merak ediliyor. Dizide Gökhan karakterine hayat verecek olan , arka sokaklarda yaşayan genç bir adamı canlandıracak. Peki, Kübra dizisi ne zaman başlayacak? Kübra dizisi oyuncuları ve konusu ne?

KÜBRA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

'te yayınlanacak olan Türk dizisi Kübra'nın yayın tarihi belli oldu.

Buna göre; Kübra dizisi 18 Ocak 2024 Perşembe günü yayınlanmaya başlayacak.

KÜBRA DİZİSİNİN KONUSU

Gökhan, İstanbul'un arka sokaklarında yaşayan genç bir adamdır. Hayatının aşkı ile evlenmek için hayatını düzene sokmaya çalışan Gökhan'ın hayatı, bir gün parçası olduğu sanal arkadaşlık grubundan gelen bir mesajla alt üst olur.

Kübra isimli bir hesaptan gelen mesajda, kimsenin bilmediği olaylar hakkında birtakım bilgiler yer almaktadır. Gökhan'ın mesajlaşması devam ettikçe, kendisini seçilmiş kişi olduğuna inandığı bir durumun içinde bulur.

KÜBRA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Çağatay Ulusoy

Aslıhan Malbora

Ahsen Eroğlu

Nazan Kesal

Cihan Talay

Aytek Şayan

Ahmet Mümtaz Taylan

Cemalettin Çekmece

Erdem Şenocak

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