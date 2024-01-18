Kübra dizisinin ne zaman başlayacağı, dizinin yayınlanan ilk fragmanlarının ardından merak ediliyor. Dizide Gökhan karakterine hayat verecek olan Çağatay Ulusoy, arka sokaklarda yaşayan genç bir adamı canlandıracak. Peki, Kübra dizisi ne zaman başlayacak? Kübra dizisi oyuncuları ve konusu ne?



KÜBRA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Netflix'te yayınlanacak olan Türk dizisi Kübra'nın yayın tarihi belli oldu.



Buna göre; Kübra dizisi 18 Ocak 2024 Perşembe günü yayınlanmaya başlayacak.



KÜBRA DİZİSİNİN KONUSU



Gökhan, İstanbul'un arka sokaklarında yaşayan genç bir adamdır. Hayatının aşkı ile evlenmek için hayatını düzene sokmaya çalışan Gökhan'ın hayatı, bir gün parçası olduğu sanal arkadaşlık grubundan gelen bir mesajla alt üst olur.

Kübra isimli bir hesaptan gelen mesajda, kimsenin bilmediği olaylar hakkında birtakım bilgiler yer almaktadır. Gökhan'ın mesajlaşması devam ettikçe, kendisini seçilmiş kişi olduğuna inandığı bir durumun içinde bulur.



KÜBRA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?



Çağatay Ulusoy



Aslıhan Malbora



Ahsen Eroğlu



Nazan Kesal



Cihan Talay



Aytek Şayan



Ahmet Mümtaz Taylan



Cemalettin Çekmece



Erdem Şenocak

