Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Gelecek dört yıl arkeolojinin altın çağını yaşayacağız

Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden biri olan Michelin Rehberi 2024'ün Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen törenine konuk olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde spor, kültür, doğa ve gastronomi gibi çok çeşitli ürünler olduğuna işaret etti. Ersoy, nitelikli turizmde en önemli değerlerden birinin arkeoloji olduğuna vurgu yaptı.
"TÜRKİYE ARKEOLOJİDE RAKİPSİZ"
"Türkiye'ye baktığınız zaman Anadolu'nun her yerinden arkeoloji, tarih fışkırıyor" diyen Ersoy, "Türkiye bu konuda rakipsiz ama yeterince parlatamamış. Şu ana kadar (arkeolojik alanların) yüzde 10'u dahi kazılmamış, gün yüzüne çıkarılmamış. Bunları kazmanız gerekiyor, sonra bu kazdıklarınızı ihya ederek ayağa kaldırmanız gerekiyor. Sonra koruma ve tanıtım aşamalarını gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bu bağlamda biz ilk 5 yıllık dönemde dedik ki, '45, 60 günlük kazılarla bu iş olmayacak.' Türkiye'de 12 aylık kazı programını başlatıyoruz ve bu sürecin ilk dönemini geçirdik. Türkiye'de bugün itibarıyla baktığınız zaman 144 noktada Türk kazı başkanlığı var. 32 de yabancı kazı başkanlığı var. İlk etapta Türk kazı başkanlıklarını 12 aylık sisteme geçiriyoruz. Başarıyla geçen dönemde bunu sağladık. Şimdi de ikinci aşamaya geçiyoruz. Yabancı kazı başkanlıklarını 12 aylık programa alacağız. Tabii bunu yapabilmek için de Efes gibi, 32 noktanın 18 tanesi çok önemli. Yıl sonuna kadar bu önemli noktalara koordinatör Türk bir kazı başkanı atıyoruz. Onlarla birlikte çalışacaklar" ifadesini kullandı.
Bakan Ersoy, kazılara ekip, ekipman ve ciddi bir finansal destek verdiklerinin altını çizerek, "1860'lardan beri Efes kazılıyor. Şu ana kadar yüzde 25'i çıkarılmış. Bu kazı programıyla birlikte gelecek 4 yılda, ilk etapta bu seviyeyi yüzde 45'lere kadar çıkaracağız. Hierapolis'te de durum vahim. Orada yüzde 3,5 kazılmış. Oradaki kazı oranı da 2024 sonunda yüzde 20, 25'leri geçecek. Sonrasında da yüzde 45'i geçecek şekilde oranı hızlı bir şekilde artıracağız" dedi.
"Çok büyük bütçe ayırma kararı aldık. Bu yıldan itibaren de bu uygulamaları başlattık" diyen Ersoy, "Efes'te bütçemiz bir milyar lira, Hierapolis'te de bir milyarlık bütçe ön görüyoruz. Belki bu rakam hocaların projeleriyle de değişebilir. Biz sınırlama koymadık. Hocalara başlangıçta 'Bu bütçemiz var ama projeler getirdikçe bütçenizi arttırırız.' dedik. Birçok kazı başkanlığında bunları yapıyoruz. Antalya genelinde de kazılara başladık. Phaselis Antik Kenti'nde çok ciddi bir çalışma başlattık. Hedefimiz son 60 yılda arkeolojiyle ilgili ne yaptıysak, bunu gelecek 4 yılda yapmak, dedik. Hocalarımız da hırslandı. İnşallah bu gelecek 4 yıl, Türkiye'de arkeolojinin altın çağını gerçekleştirmiş olacağız" ifadesini kullandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kültür Ve Turizm Bakanlığı
- Sanat
- Arkeoloji