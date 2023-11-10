Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Gelecek dört yıl arkeolojinin altın çağını yaşayacağız

Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden biri olan Michelin Rehberi 2024'ün Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen törenine konuk olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde spor, kültür, doğa ve gastronomi gibi çok çeşitli ürünler olduğuna işaret etti. Ersoy, nitelikli turizmde en önemli değerlerden birinin arkeoloji olduğuna vurgu yaptı.

"TÜRKİYE ARKEOLOJİDE RAKİPSİZ"



"Türkiye'ye baktığınız zaman Anadolu'nun her yerinden arkeoloji, tarih fışkırıyor" diyen Ersoy, "Türkiye bu konuda rakipsiz ama yeterince parlatamamış. Şu ana kadar (arkeolojik alanların) yüzde 10'u dahi kazılmamış, gün yüzüne çıkarılmamış. Bunları kazmanız gerekiyor, sonra bu kazdıklarınızı ihya ederek ayağa kaldırmanız gerekiyor. Sonra koruma ve tanıtım aşamalarını gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bu bağlamda biz ilk 5 yıllık dönemde dedik ki, '45, 60 günlük kazılarla bu iş olmayacak.' Türkiye'de 12 aylık kazı programını başlatıyoruz ve bu sürecin ilk dönemini geçirdik. Türkiye'de bugün itibarıyla baktığınız zaman 144 noktada Türk kazı başkanlığı var. 32 de yabancı kazı başkanlığı var. İlk etapta Türk kazı başkanlıklarını 12 aylık sisteme geçiriyoruz. Başarıyla geçen dönemde bunu sağladık. Şimdi de ikinci aşamaya geçiyoruz. Yabancı kazı başkanlıklarını 12 aylık programa alacağız. Tabii bunu yapabilmek için de Efes gibi, 32 noktanın 18 tanesi çok önemli. Yıl sonuna kadar bu önemli noktalara koordinatör Türk bir kazı başkanı atıyoruz. Onlarla birlikte çalışacaklar" ifadesini kullandı.