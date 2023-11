İstanbul, İzmir ve Bodrum'dan 7 restoran Michelin Yıldızı aldı: Doğuş Grubu'ndan 8 restoran listede

16 RESTORAN "BİB GOURMAND" KATEGORİSİNDE YER ALDI



Seçkide yer alan restoranlardan Ayşa Boşnak Börekçisi, Beğendik Abi, Adil Müftüoğlu, Aida, Otantik Ocakbaşı, Fauna, Circle by Vertical, La Mahzen, İnari Omakase, Foxy Nişantaşı, Tavacı Recep Usta, Efendy, The Red Baloon, Ayda, İki Sandal, Hiç Lokanta Bib Gourmand ile ödüllendirildi.



Circle by Vertical, Hiç Lokanta, Od Urla ve Vino Locale sürdürülebilir gastronomiye yönelik öncü yaklaşımından dolayı Yeşil Yıldız Ödülü aldı.



Michelin Rehberi müfettişleri tarafından verilen Michelin Genç Şef ve Servis Ödülleri, profesyonelleri uzmanlıkları ve yetenekleriyle ödüllendiriyor.



Michelin Genç Şef ödülünü The Red Balloon Şefi Ulaş Durmaz, Sommelier (Şarap Garsonu) ödülünü Vino Locale’den Seray Kumbasar kazanırken Mastercard tarafından sunulan Michelin Servis Ödülü ise Tuğra Restoran ekibinin oldu.



Michelin Rehberi'ne tavsiye edilen restoran olarak işletmelere ise 36 restoran dahil oldu.



İstanbul'dan Hakkasan İstanbul, Saku, Ruby, Lokanta Göktürk, Eleos Yeşilköy, Aşeka, Avlu, Gallada, İtsumi, Seraf Vadi, Roka, Akira Back, Borsa Restoran, Foxy Nişantaşı ve Vogue Restoran, İzmir'den Amavi, Sota Alaçatı, Levan, Pizza Venedik, Kasap Fuat ve İsabey Bağevi, Bodrum'dan ise Orkide Balık, Kısmet Lokantası, Orfoz Restoran, Loft Elia, Zuma Bodrum, İsola Manzara, Tuti, Sait, Kurul Bitez, Hakkasan Bodrum, Bağarası, Malva, Sia Eli, Ent Restoran ve Dereköy Lokantası tavsiye edilen işletmeler arasında yer aldı.



Her yıl açıklanan Michelin Yıldızı, restoran ve otel mutfaklarına veriliyor. Michelin Yıldızı, dünyanın en prestijli restoran derecelendirme sistemi olarak kabul ediliyor.

111 restoranın bulunduğu Michelin Rehberi'nde Doğuş Grubu markalarından 29, Roka, Zuma İstanbul, Zuma Bodrum, Borsa Restoran, Vogue ve Sait Restoran da yer alıyor.

Gelecek yıl Michelin Rehberi’ne Türkiye’den daha fazla şehrin dahil olması bekleniyor.