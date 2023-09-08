Kuru Otlar Üstüne'nin bilet geliri deprem bölgesine aktarılacak

Star TV'de yayınlanan Ömer dizisinin yıldızı Merve Dizdar'a Cannes'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü getiren Nuri Bilge Ceylan imzalı Kuru Otlar Üstüne filminin bilet geliri deprem bölgesine aktarılacak. Film, Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde Türkiye prömiyerini yapacak.

Kuru Otlar Üstüne'nin bilet geliri deprem bölgesine aktarılacak

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 6 Şubat'ta depremin yaşandığı bölgelere yardımcı olabilmek amacıyla, ihtiyaç sahiplerini, destek olmak isteyen birey, kurum ve kuruluşlarla buluşturan sosyal bir kooperatif olan 'İhtiyaç Haritası' ile iş birliği yaptı.

Kuru Otlar Üstüne'nin bilet geliri deprem bölgesine aktarılacak - 1

Türkiye prömiyerini Adana'da yapacak olan, yönetmen 'ın Kuru Otlar Üstüne filminin bilet satışından elde edilecek gelir, İhtiyaç Haritası'na aktarılacak.

İhtiyaç Haritası'nın afet bölgesinde kurduğu Hatay Komünite Merkezi başta olmak üzere farklı konteyner kent ve alanlarda çocuklara ve gençlere yönelik kalıcı mekanlar oluşturulup, çeşitli eğitim ve etkinlikler gerçekleştirilecek.

Kuru Otlar Üstüne'nin bilet geliri deprem bölgesine aktarılacak - 2

Festival, İhtiyaç Haritası desteğiyle proje sayesinde özellikle depremden etkilenen çocukların ve gençlerin psikososyal, bilişsel ve duygusal gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Kuru Otlar Üstüne'nin bilet geliri deprem bölgesine aktarılacak - 3

İLK KEZ ALTIN KOZA'DA SİNEMASEVERLERLE BULUŞACAK

76'ncı Cannes Film Festivali'nde, 'a filmdeki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandıran Kuru Otlar Üstüne adlı film, Türkiye'de ilk kez Altın Koza'da sinemaseverlerle buluşacak.

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın yanı sıra başrol oyuncuları Merve Dizdar, Deniz Celiloğlu ve Musab Ekici'nin de katılacağı Türkiye prömiyeri 22 Eylül Cuma günü saat 13.30'da gerçekleştirilecek. Sinemaseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen Kuru Otlar Üstüne Cannes'daki başarının ardından, anlamlı bir gösterime de imza atmış olacak. 

Kuru Otlar Üstüne'nin bilet geliri deprem bölgesine aktarılacak - 4

KONUSU HAKKINDA

Film, Doğu Anadolu'nun ücra bir beldesinde zorunlu hizmetini yapmakta olan resim öğretmeni Samet'in başına gelen ve anlam vermekte zorlandığı olaylara odaklanıyor. Filmde Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici, Ece Bağcı, Cengiz Bozkurt, Münir Can Cindoruk, Elif Ürse, Erdem Şenocak, Elit Andaç Çam, Nalan Kuruçim rol aldı.

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