Kuru Otlar Üstüne'nin bilet geliri deprem bölgesine aktarılacak

Türkiye prömiyerini Adana'da yapacak olan, yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filminin bilet satışından elde edilecek gelir, İhtiyaç Haritası'na aktarılacak.

İhtiyaç Haritası'nın afet bölgesinde kurduğu Hatay Komünite Merkezi başta olmak üzere farklı konteyner kent ve alanlarda çocuklara ve gençlere yönelik kalıcı mekanlar oluşturulup, çeşitli eğitim ve etkinlikler gerçekleştirilecek.

