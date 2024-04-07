Lalenin Çini ile Dansı sergisi Lale Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu

"ODAĞIMA 16. VE 17. YÜZYILDAKİ ÇİNİLERİ ALDIM"

İlk kişisel sergisini 1994 yılında açtığını ve 2000'li yıllara kadar İznik çinilerinin replikasını yaptığını anlatan sanatçı, şunları kaydetti:



"Bu, bir usta-çırak ilişkisi. Sabrın burada çok büyük bir yeri var. Hocalarım bana, belli bir döneme kadar sadece replika yapabileceğimi söylediler. Ben de onları dinledim. Daha sonra bana, 'Artık kendi yorumlarını eserlerinde verebilirsin.' dediler. Ben de kendi üslubumu geliştirmeye başladım. Çamurumu değiştirdim, boyalarımı kendim üretmeye başladım. Ama bütün bunları yaparken odağıma 16. ve 17. yüzyıldaki çinileri aldım. Bu yüzden eserlerimde hep o dönem izleri vardır."