LeBron James ve Barack Obama'dan NBA belgeseli

NBA yıldızı LeBron James ve eski ABD Başkanı Barack Obama'dan basketbol dizisi geliyor.

LeBron James ve Barack Obama'dan NBA belgeseli

2017'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak görevinden ayrılan Barack Obama, eşi Michelle Obama ile birlikte Higher Ground Productions adında bir yapım şirketi kurdu. Şirketin yeni projesi ise dünyasını konu alan bir dizi. Variety'nin haberine göre, NBA yıldızı LeBron James ve eski Amerikan futbolu oyuncularından Peyton Manning de projede yer alıyor.

LeBron James ve Barack Obama'dan NBA belgeseli - 1

Belgesel formatında yayınlanacak olan dizsinin her bölümünde farklı NBA oyuncularının yaşamları ele alınacak. Projenin, Qarterback adlı spor belgeseline benzer bir formatta olacağı belirtildi.

Yeni dizinin adı veya ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı.

LeBron James ve Barack Obama'dan NBA belgeseli - 2

Öte yandan  Barack Obama'nın, başrolünde Julia Roberts'ın yer aldığı Leave The World Behind filminin yönetmenine senaryo notları verdiği ortaya çıkmıştı. Haberin devamı için tıklayın...

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