Obama, Julia Roberts'ın filmine müdahale etti

"BENİ ÇOK KORKUTTU"

Yönetmen, "Mümkün olduğu kadar gerçeğe sadık kalmaya çalışıyorum ama abartıyorum ve dramatize ediyorum. Ve eski bir başkanın birkaç ayrıntıda yanıldığınızı söylediğini duymak... Çok fazla yanılgıya düştüğümü sanıyordum! Bunu söylemesi beni çok korkuttu" dedi.

Obama'nın filmin olabildiğince gerçekçi olmasını istediğini belirten yönetmen "Tam bir sinema aşığı. Ortaya gerçekten iyi bir filmin çıkmasını istiyordu" ifadelerini kullandı.