Obama, Julia Roberts'ın filmine müdahale etti

2017'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak görevinden ayrılan Barack Obama, eşi Michelle Obama ile birlikte Higher Ground Productions adında bir yapım şirketi kurdu. Şirketin yeni projesi ise Leave The World Behind filmi.
Filmi yazıp yöneten Sam Esmail, Vanity Fair'e verdiği röportajda Obama'nın kendisine filmle ilgili bazı notlar verdiğini belirtti.
"BENİ ÇOK KORKUTTU"
Yönetmen, "Mümkün olduğu kadar gerçeğe sadık kalmaya çalışıyorum ama abartıyorum ve dramatize ediyorum. Ve eski bir başkanın birkaç ayrıntıda yanıldığınızı söylediğini duymak... Çok fazla yanılgıya düştüğümü sanıyordum! Bunu söylemesi beni çok korkuttu" dedi.
Obama'nın filmin olabildiğince gerçekçi olmasını istediğini belirten yönetmen "Tam bir sinema aşığı. Ortaya gerçekten iyi bir filmin çıkmasını istiyordu" ifadelerini kullandı.
FİLM HAKKINDA
Başrollerinde Ethan Hawke ve Julia Roberts'ın yer aldığı dijital platformda izleyiciyle buluacak. Rumaan Alam'ın aynı isimli romanından uyarlanan psikolojik gerilim filmi, şehirde gizemli bir kıyametin ortaya çıkmasından hemen önce uzun bir ada tatiline çıkan Sandford çiftini konu alıyor.
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