Obama, Julia Roberts'ın filmine müdahale etti

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın, başrolünde Julia Roberts'ın yer aldığı Leave The World Behind filminin yönetmenine senaryo notları verdiği ortaya çıktı.

Obama, Julia Roberts'ın filmine müdahale etti

2017'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak görevinden ayrılan Barack Obama, eşi Michelle Obama ile birlikte Higher Ground Productions adında bir yapım şirketi kurdu. Şirketin yeni projesi ise Leave The World Behind filmi.

Filmi yazıp yöneten Sam Esmail, Vanity Fair'e verdiği röportajda Obama'nın kendisine filmle ilgili bazı notlar verdiğini belirtti.

Obama, Julia Roberts'ın filmine müdahale etti - 1

"BENİ ÇOK KORKUTTU"

Yönetmen, "Mümkün olduğu kadar gerçeğe sadık kalmaya çalışıyorum ama abartıyorum ve dramatize ediyorum. Ve eski bir başkanın birkaç ayrıntıda yanıldığınızı söylediğini duymak... Çok fazla yanılgıya düştüğümü sanıyordum! Bunu söylemesi beni çok korkuttu" dedi.

Obama'nın filmin olabildiğince gerçekçi olmasını istediğini belirten yönetmen "Tam bir sinema aşığı. Ortaya gerçekten iyi bir filmin çıkmasını istiyordu" ifadelerini kullandı.

Obama, Julia Roberts'ın filmine müdahale etti - 2

FİLM HAKKINDA

Başrollerinde Ethan Hawke ve 'ın yer aldığı dijital platformda izleyiciyle buluacak. Rumaan Alam'ın aynı isimli romanından uyarlanan psikolojik gerilim filmi, şehirde gizemli bir kıyametin ortaya çıkmasından hemen önce uzun bir ada tatiline çıkan Sandford çiftini konu alıyor.

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