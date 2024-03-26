Madonna'dan büyük jest: Son konseri ücretsiz olacak

"Popun Kraliçesi" Madonna dünya turnesinin son ayağında Brezilya'da konser verecek. Şarkıcı, konserinin ücretsiz olacağını açıkladı.

Madonna'dan büyük jest: Son konseri ücretsiz olacak

Turne provasındayken ciddi bakteriyel enfeksiyon geçirerek yoğun bakımda tedavi gören ve ölümden dönen , ertelediği dünya turnesine devam ediyor. Sahne performansıyla adından söz ettiren şarkıcı hayranlarına büyük bir jest yaptı.

Şarkıcı dünya turnesinin son konserini Brezilya'nın Rio de Janerio şehrinde verecek. 4 Mayıs'taki konserinin ücretsiz olacağını duyurdu. 

Madonna'dan büyük jest: Son konseri ücretsiz olacak - 1

2012'den bu yana ilk kez Brezilya'da veren şarkıcının son konseri için bilet zorunluluğu olamayacak.

Madonna'dan büyük jest: Son konseri ücretsiz olacak - 2

TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan, Los Angeles konseri esnasında bir kişinin oturduğunu gören şarkıcı, hayranına "Ne yapıyorsun orada oturarak? Neden oturuyorsun?" diye sormasıyla gündeme gelmişti.  Sahnenin kenarına giden Madonna, oturan hayranının tekerlekli sandalyede oturduğunu fark etti.

Şarkıcı "Ah tamam. Bunun için üzgünüm. Burada olduğunuza sevindim" dedi.

Şarkıcının o anları sosyal medyada viral oldu, TikTok'da 2,4 milyon kez izlendi.  Konuyla ilgili açıklamaya yapmayan Madonna'nın davranışı eleştiri yağmuruna tutuldu.

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