Madonna'dan büyük jest: Son konseri ücretsiz olacak

TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan, Los Angeles konseri esnasında bir kişinin oturduğunu gören şarkıcı, hayranına "Ne yapıyorsun orada oturarak? Neden oturuyorsun?" diye sormasıyla gündeme gelmişti. Sahnenin kenarına giden Madonna, oturan hayranının tekerlekli sandalyede oturduğunu fark etti.

Şarkıcı "Ah tamam. Bunun için üzgünüm. Burada olduğunuza sevindim" dedi.



Şarkıcının o anları sosyal medyada viral oldu, TikTok'da 2,4 milyon kez izlendi. Konuyla ilgili açıklamaya yapmayan Madonna'nın davranışı eleştiri yağmuruna tutuldu.