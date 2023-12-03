Malatya’da depremzede çocuklara 10 D sinema etkinliği

Kahramanmaraş depremlerinde yapı stokunun yüzde 70’i hasar gören Yeşilyurt ilçesinde depremzede çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi. Çukurdere Mahalle Muhtarı Fatih Mehmet Gönültaş tarafından organize edilen etkinlik yoğun ilgi gördü.

10 D sinema gösteriminin yanı sıra çeşitli oyunlarla farklı bir gün geçiren çocuklar doyasıya eğlenirken, benzer etkinliklerin süreceğini kaydeden Çukurdere Mahalle Muhtarı Fatih Mehmet Gönültaş, amaçlarının depremin çocuklar üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirmek olduğunu söyledi.