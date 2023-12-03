Marakeş Film Festivali'nin jüri ödülü Filistinli yönetmene verildi

Fas'ta düzenlenen 20. Marakeş Uluslararası Film Festivali'nde, Filistinli yönetmen Lina Süveylim'in "Bay Bay Taberiye" filmi, jüri ödülüne layık görüldü.

Marakeş Film Festivali'nin jüri ödülü Filistinli yönetmene verildi

Afrika'nın en önemli film organizasyonlarından biri olan 20. Marakeş Uluslararası Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. 24 Kasım - 2 Aralık tarihleri ​​arasında düzenlenen festivalde, Filistinli Lina Süveylim'in "Bay Bay Taberiye" adlı filmi ile 'tan Kemal el-Azrak'ın "İsabat" filmi jüri ödülüne layık görüldü.

En iyi erkek oyuncu ödülünü ise Türkiye'den Nehir Tuna'nın "Yurt" filmindeki rolüyle Doğa Karakaş, en iyi kadın oyuncu ödülünü ise Bosna'dan "Excursion" filmindeki rolüyle Asja Zara'nın aldığı kaydedildi.

Marakeş Film Festivali'nin jüri ödülü Filistinli yönetmene verildi - 1

İsrail saldırıları sebebiyle hayatını kaybedenlerden dolayı, Gazze ile dayanışma için festivalde geleneksel düzenlenen bazı törenlerin iptal edildiği aktarıldı.

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