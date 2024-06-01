Marvel Sinematik Evreni’ne katılmıştı: Giancarlo Esposito'nun yeni filmi belli oldu

2009 ile 2011 arasında "Breaking Bad" adlı dizide "Gus Fring" karakterine hayat veren Giancarlo Esposito, geçtiğimiz haftalarda Marvel Sinematik Evreni’ne katıldığını açıklamıştı.
hangi rolde olacağını açıklamayan ünlü isim, daha önce Profesör X rolüne hayat vereceği iddialarına yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:
“Size Profesör X olacağımı söyleyemem. Orjinal bir karakter olacağımı söyleyebilirim. Farklı Profesör X versiyonlarını gördük. Siz de bir Marvel filmi karakterini oynarken beni orijinal, yeni ve taze bir karakter olarak görmek ister misiniz? Öyleyse, sözlerimi unutmayın. Bu, düşündüğünüzden daha erken olacak.”
Giancarlo Esposito'nun hangi filmde yer alacağı belli oldu. Esposito'nun gelecek yıl sinemalarda gösterime girmesi planlanan "Captain America: Brave New World"de oynayacağı ortaya çıktı. Ancak ünlü ismin henüz canlandıracağı karakter belli değil.
Yeni Kaptan Amerika filminde Sam Wilson'ı Anthony Mackie canlandırıyor. Julius Onah'ın çektiği filmde Danny Ramirez, Shira Haas, Liv Tyler, Tim Blake Nelson ve Rosa Salazar gibi oyuncular da yer alıyor.
2024'te vizyona girmesi beklenen "Captain America: Brave New World" filmi, Hollywood'daki büyük grevin ardından Şubat 2025'e ertelenmişti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sinema
- Film
- N-Life Kültür&Sanat
- Marvel