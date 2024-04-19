Breaking Bad oyuncusu Giancarlo Esposito: Yıllar önce intihar etmeyi düşündüm

2009 ile 2011 arasında "Breaking Bad" adlı dizide "Gus Fring" karakterine hayat veren Giancarlo Esposito, 2008'de iflas etmek üzere olduğunu, bu nedenle çocuklarına mali destekte bulmak için kendisiyle ilgili planları olduğunu itiraf etti.

Katıldığı radyo programında o dönemki düşüncelerini anlatan Esposito, "Beynimdeki çıkış yolu şuydu: Biri intihar ederse hayat sigortası alınır mı? Karımın bunu neden sorduğum hakkında hiçbir fikri yoktu. Plan yapmaya başladım. Eğer beni öldürecek biri olsaydı, talihsizlik sonucu ölseydim, çocuklarım sigortayı alırdı" dedi.