Breaking Bad oyuncusu Giancarlo Esposito: Yıllar önce intihar etmeyi düşündüm

2009 ile 2011 arasında "Breaking Bad" adlı dizide "Gus Fring" karakterine hayat veren Giancarlo Esposito, 2008'de iflas etmek üzere olduğunu, bu nedenle çocuklarına mali destekte bulmak için kendisiyle ilgili planları olduğunu itiraf etti.
Katıldığı radyo programında o dönemki düşüncelerini anlatan Esposito, "Beynimdeki çıkış yolu şuydu: Biri intihar ederse hayat sigortası alınır mı? Karımın bunu neden sorduğum hakkında hiçbir fikri yoktu. Plan yapmaya başladım. Eğer beni öldürecek biri olsaydı, talihsizlik sonucu ölseydim, çocuklarım sigortayı alırdı" dedi.
"ZOR ZAMANLARDI"
"Dört çocuğum vardı. Onların bir hayat yaşamalarını istedim. Zor zamanlardı. Kelimenin tam anlamıyla hayatta kalabilmeleri için kendimi yok etmeyi düşündüm" diyen ünlü isim, ölümü çıkış yolu olarak gördüğünü ancak çocuklarının ömür boyu yaşayacağı travmaya sebep olmak istemediğini belirtti.
"TÜNELİN UCUNDAKİ IŞIK BREAKING BAD'Dİ"
Giancarlo Esposito, "Bu bir çıkış yolu olduğuna dair ilk işaretti ama ben burada çocuklarımın yanında olmayacaktım. Sonra bunun geçerli olmadığını düşünmeye başladım. Çünkü onlara vereceğim acı, ömür boyu sürecek ve uzaklaşmaya çalıştığım nesiller arası travmayı daha da uzatacak, hayat boyu sürecek bir travma olacak" dedi.
"Tünelin ucundaki ışık Breaking Bad'di" diyen Esposito, parasal sıkıntılar yaşadığı bu sebeple intiharı düşündüğü süreçten bir yıl sonra Breaking Bad'in kadrosuna katıldı.
Breaking Bad ile kariyerinin gidişatı değişen ünlü oyuncu, daha sonra birçok projede rol aldı.
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