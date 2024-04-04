Matrix 5 geliyor! Keanu Reeves geri dönecek mi?

Warner Bros. beşinci Matrix filmi için yeşil ışık yaktı! The Martians filminin yönetmeni Drew Goddard'ın yönetmen koltuğunda oturacağı filmde ilk kez Wachowski'lerden biri yönetmen olarak yer almayacak. Dördüncü Matrix filmini çeken Lana Wachowski ise yapımcı olarak yer alacak.

KİMLER ROL ALACAK?



Seride Neo ile Trinity karakterlerine hayat veren Keanu Reeves ile Carrie-Anne Moss'un beşinci filmde yer alıp almayacağı ise bilinmiyor Dördüncü filme dahil olan yeni isimler ise Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris ve Priyanka Chopra Jonas olmuştu.

Beşinci filmin konusu bilinmese de stüdyonun, serinin başarısını borçlu olduğu elementlerden uzaklaşmak istemediği biliniyor.

