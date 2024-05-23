Merakla beklenen X-Men filminde yeni gelişme

Marvel Stüdyoları'nın merakla beklenen yeni X-Men filmi için aranan senarist bulundu.

Merakla beklenen X-Men filminde yeni gelişme

"X-Men '97" animasyon serisinin başarısının ardından Studios, X-Men'i geri döndürmek için çalışmalara başladı.

Deadline'ın haberine göre; "The Hunger Games: The Ballad Of Songbirds & Snakes" ve "Now You See Me 3" yazarı Michael Lesslie'nin yeni bir "X-Men" filmi yazmak için Marvel Studios ile görüşmelerde bulunuyor.

Michael Lesslie, "The Little Drummer Girl" dizisi ve geçen yıl gösterime giren "Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı"ndaki (The Hunger Games The Ballad of Songbirds & Snakes) çalışmalarıyla tanınıyor.

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Henüz hazırlıkları süren filmin yönetmen koltuğunda kimin oturacağı ya da oyuncu kadrosunda yer alacak isimler belli değil.

Projede yer alan tek detay ise Studios Başkanı Kevin Feige'in yapımcılığı üstlenecek olması.

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