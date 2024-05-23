Merakla beklenen X-Men filminde yeni gelişme

Michael Lesslie, "The Little Drummer Girl" dizisi ve geçen yıl gösterime giren "Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı"ndaki (The Hunger Games The Ballad of Songbirds & Snakes) çalışmalarıyla tanınıyor.

Deadline'ın haberine göre; "The Hunger Games: The Ballad Of Songbirds & Snakes" ve "Now You See Me 3" yazarı Michael Lesslie'nin yeni bir "X-Men" filmi yazmak için Marvel Studios ile görüşmelerde bulunuyor.

Henüz hazırlıkları süren filmin yönetmen koltuğunda kimin oturacağı ya da oyuncu kadrosunda yer alacak isimler belli değil.



Projede yer alan tek detay ise Marvel Studios Başkanı Kevin Feige'in yapımcılığı üstlenecek olması.