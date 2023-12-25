Mersin'de lise öğrencileri kostümlerini giydikleri Cumhuriyet kahramanlarını tanıttı

"ÇOCUKLARIN CUMHURİYET'İ DAHA İYİ ANLADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Okul müdürü Fatma Gök, Cumhuriyet'in 100. yılını özel bir projeyle kutlamak istediklerini söyledi.

Öğrencilerin çalışmasını izlerken duygulandıklarını dile getiren Gök, "Tarih sahnesinden kahramanları karşınızda görmek heyecanlandırıyor, mutlu ediyor. Öğrencilerimizin, tarihi kalıcı şekilde öğrenmelerini sağlama amacıyla bu tür etkinlikleri sürdürmeyi düşünüyoruz" dedi.

Proje koordinatörü Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Sultan Uğurlu da öğrencilerin unutamayacakları bir çalışmaya imza attıklarını anlattı.



Çalışmanın, öğrencilerin eğitimine katkısına değinen Uğurlu, şöyle konuştu:

"Çocuklar Cumhuriyet'i yaşasın, nasıl kurulduğunu hissetsin, o kahramanları canlandırsın ve dönemin isimleri aramızda gezsin istedik. Çok emek verdiler, güzel gösteri yaptılar. Mutlu oldum ve onlarla gurur duydum. Çocukların Cumhuriyet'i daha iyi anladığını, o dönemi daha iyi kavradıklarını ve Cumhuriyet'e daha çok sahip çıkacaklarını düşünüyorum."