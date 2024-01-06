Meryl Streep: Barbie filmi sinema sektörünü kurtardı

2012 yılında Demir Leydi (Iron Lady) filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan ve Hollywood'un en başarılı oyuncuları arasında gösterilen Meryl Streep, Palm Springs Film Ödülleri'ne katıldı. Streep, Greta Gerwig'e tüm zamanların "en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni" ünvanını kazandıran Barbie filminden övgü dolu sözlerle bahsetti.
21 Temmuz'da vizyona giren film, dünya çapında 1,4 milyar dolar hasılat elde etti. Flm, Warner Bros.'un en yüksek gişe hasılatı elde eden filmi oldu.
Film için “What Was I Made For?” şarkısını besteleyen Billie Eilish ve Finneas gecede ödül aldı. Streep ikiliye "Barbie filmiyle geçtiğimiz yaz, film sektörünü ve işlerimizi kurtardınız" dedi.
Daha önce Steven Spielberg de Tom Cruise'a Top Gun: Maverick başarısı için teşekkür etmiş ve "Hollywood'u kurtardın" demişti.
Barbie filmi 9 dalda Altın Küre'ye aday gösterildi. Film müzikleri ise Grammy'de 12 adaylık kazandı.
İKNA ETMESİ GEREKTİ
2023 yılının en çok kazanan filmi Barbie'nin başrol oyuncusu Margot Robbie, filmin çekilmesi çok çaba sarf ettiğini hatta herkese 1 milyar dolar sınırını aşacağına dair söz verdiğini söyledi.
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