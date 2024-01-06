Meryl Streep: Barbie filmi sinema sektörünü kurtardı

2012 yılında Demir Leydi (Iron Lady) filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan ve Hollywood'un en başarılı oyuncuları arasında gösterilen Meryl Streep, Palm Springs Film Ödülleri'ne katıldı. Streep, Greta Gerwig'e tüm zamanların "en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni" ünvanını kazandıran Barbie filminden övgü dolu sözlerle bahsetti.

21 Temmuz'da vizyona giren film, dünya çapında 1,4 milyar dolar hasılat elde etti. Flm, Warner Bros.'un en yüksek gişe hasılatı elde eden filmi oldu.

