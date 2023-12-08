Mevlana'ya ait kıyafetler Konya'da sergileniyor

Hazreti Mevlana'ya ait restorasyonu tamamlanan kıyafetler Konya'da sergilenmeye başlandı.

Mevlana'ya ait kıyafetler Konya'da sergileniyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle, Aliye Ünal, Ayşegül Ünal ve Sema Şentürk'ün iki yıl süren restorasyon çalışmasıyla konservasyonu tamamlanan elbiseler,  Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Mevlana'ya ait kıyafetler Konya'da sergileniyor - 1

Mevlevi dervişleri tarafından yüzlerce yıl kullanılan kıyafetler, Selçuklu dönemi tekstil sanatı ve Mevlevilik tarihi açısından oldukça önemli görülüyor.

'da dikildiği tahmin edilen yünlü, pamuklu ve ipekli kumaşlardan oluşan elbiselerin, korunarak gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

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