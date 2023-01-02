Miley Cyrus'tan yeni single müjdesi

2006-2011 yılları arasında yayınlanan Disney dizisi 'Hannah Montana' ile şöhreti yakalayan Miley Cyrus, NBC'nin yılbaşı özel programında vaftiz annesi olan şarkıcı Dolly Parton ile birlikte sahneye çıktı.



"YENİ YIL, YENİ MILEY"

Ünlü isim, sahnede yeni single çalışması 'Flowers'ın 13 Ocak'ta çıkacağını duyurdu. Cyrus, sosyal medya hesabından da şarkısından bir kesit paylaşırken, videodaki "Yeni Yıl, Yeni Miley, Yeni Tekli" sloganı dikkat çekti.

ESKİ EŞİNİN DOĞUM GÜNÜYLE AYNI GÜNDE ÇIKACAK



Miley Cyrus'un yeni teklisinin çıkış tarihinin, 2018-2020 yılları arasında evli kaldığı eski eşi Liam Hemsworth'un doğum günü ile aynı gün olması ise gözden kaçmadı.



EVLİLİKLERİ KISA SÜRDÜ

'The Last Song' filmi setinde tanışan ve 10 yıldır birlikte olan ünlü çift, 23 Aralık 2018’de gizli bir törenle dünyaevine girmişti. Cyrus ile Hemsworth, sekiz aylık evliliğin ardından ayrıldıklarını duyurmuştu.﻿​