Monet’nin su nilüferleri serisinden bir tablosu 74 milyon dolara satıldı

ABD’nin New York kentinde müzayede evi Christie’s tarafından dün yapılan açık artırmada, Claude Monet’in su nilüferleri serisinden “Le bassin aux nympheas” (1917-1919) olduğu belirtilen yağlı boya tablosu 74 milyon dolara alıcı buldu.

"Yeniden keşfedilen bir başyapıt" olarak değerlendirilen tablo, 1972'den bu yana aynı özel koleksiyonda bulunuyordu. Christie’s bu hafta içinde yaptığı açık artırmada ünlü sanat eserlerinin toplam satış tutarının 748 milyon doları aştığını vurguladı.



Claude Monet, yaşamı boyunca nilüferleri resmetmiş ve 250'den fazla nilüfer tablosu yaptı. Vincent van Gogh'un Yıldızlı Gecesi ile "Nilüferler" empresyonizmin en ikonik imgesi oldu.