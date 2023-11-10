Monica Bellucci'ye Selanik'te onur ödülü

Bir süredir yönetmen Tim Burton ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ünlü İtalyan oyuncu Monica Bellucci, Yunanistan'daki 64. Selanik Uluslararası Film Festivali'ne katıldı.

İtalyan yıldıza, festivalde sinemaya yaptığı katkılardan dolayı "Altın İskender Onur Ödülü" verildi.

Monica Belluci, Selanik'teki Olympion Sineması'nda düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, 2019'da tiyatroda yorumladığı Yunan soprano Maria Callas'a verdiği ilham için şükranlarını ifade etti.

