Monica Bellucci'ye Selanik'te onur ödülü

Bir süredir yönetmen Tim Burton ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ünlü İtalyan oyuncu Monica Bellucci, Yunanistan'daki 64. Selanik Uluslararası Film Festivali'ne katıldı.
İtalyan yıldıza, festivalde sinemaya yaptığı katkılardan dolayı "Altın İskender Onur Ödülü" verildi.
Monica Belluci, Selanik'teki Olympion Sineması'nda düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, 2019'da tiyatroda yorumladığı Yunan soprano Maria Callas'a verdiği ilham için şükranlarını ifade etti.
"ÇOK MİNNETTARIM"
Ünlü oyuncu, "Bu ödülü almaktan büyük onur duydum, çok minnettarım ve çok duygulandım" dedi.
Törenin ardından Giuseppe Tornatore'nin yönettiği, ünlü aktrisin başrolünde yer aldığı "Malena" filmi gösterildi.
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