Monopoly filmi geliyor: Yapımcılığını Margot Robbie üstlenecek

Fogelson, sözlerine "Bu sevilen ve ikonik marka için LuckyChap’ten daha iyi bir yapım ekibi hayal edemezdim. Onlar projelerini büyük bir düşünce ve özenle seçen ve Monopoly’ye net bir bakış açısıyla katılan olağanüstü yapımcılar. Hepimizin bir sonraki gişe rekortmeni olacağına inandığımız projede tüm LuckyChap ekibiyle birlikte çalışacağımız için son derece heyecanlıyız" diye devam etti.



Henüz detayları, kadrosu ve konusu belli olmayan "Monopoly" filminin yapımcıları arasında yer alan LuckyChap şirketinden yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:



"Tüm en iyi fikri mülkiyet hakları gibi, bu oyun da nesiller boyunca dünya çapında yankı uyandırdı. Biz de bu oyunu Lionsgate ve Hasbro'daki harika ekiplerle birlikte hayata geçirmekten büyük heyecan duyuyoruz."

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