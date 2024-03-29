Müslüm Gürses albümü geliyor: Tozlu Raflar

Altı şarkıdan oluşan albüm, 18 Nisan'da tüm müzik platformlarında yerini alacak Şarkıların isimleri önümüzdeki günlerde açıklanacak.



Kariyeri boyunca birçok şarkıyı yorumlayan Gürses, 2000'li yıllarda Teoman'dan Asya'ya popüler isimlerin şarkılarıyla dinleyi kitlesini genişletmişti.



Sanatçı 2012 yılında geçirdiği by pass ameliyatı sonrası akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı ve 3 Mart 2013 günü hayata veda etti.

