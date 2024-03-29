Müslüm Gürses albümü geliyor: Tozlu Raflar

Hayranlarının "Müslüm Baba" adını taktığı, arabesk müziğin efsane isimlerinden Müslüm Gürses, ölümünün 11. yılında sürprizlerle anılıyor.

Müslüm Gürses albümü geliyor: Tozlu Raflar

Usta sanatçı Müslüm Gürses, 3 Mart 2013'te hayatını kaybetti. Arabesk müziğin "Müslüm Babası", ölümünün 11. yılında sürprizlerle anılıyor. Gürses'in müzik şirketi Elenor , sanatçının daha önce hiç duyulmamış yeni şarkılarını yayınlayacağını duyurdu.

Elenor Müzik arşivinde özenle saklanan şarkılar 'Tozlu Raflar' isimli albümde bir araya geldi.

Müslüm Gürses albümü geliyor: Tozlu Raflar - 1

Altı şarkıdan oluşan albüm, 18 Nisan'da tüm müzik platformlarında yerini alacak Şarkıların isimleri önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Kariyeri boyunca birçok şarkıyı yorumlayan Gürses, 2000'li yıllarda Teoman'dan Asya'ya popüler isimlerin şarkılarıyla dinleyi kitlesini genişletmişti.

Sanatçı 2012 yılında geçirdiği by pass ameliyatı sonrası akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı ve 3 Mart 2013 günü hayata veda etti.

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