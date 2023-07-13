Müzekart GNS nedir? Müzekart GNS başvurusu ve şartları hakkında bilgiler

Müzekart GNS;, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere“Genç Ne Sever” platformu tarafından hediye edilen, 300’den fazla müze ve ören yerini 13 Temmuz – 13 Ekim tarihleri arasında ziyaret edebilme imkanı sağlayan dijital bir karttır.
Müzekart GNS dijital kart kullanımı her ne şartta olursa olsun 13 Ekim 2023 tarihi itibariyle sona erer ve Müzekart GNS hangi tarihte alınırsa alınsın 13 Ekim 2023 tarihi itibariyle sona erer.
MÜZEKART GNS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN
MÜZEKART GNS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişilerin muzekartgns.com adresi üzerinden başvuru sürecini başlatmaları gerekmektedir.
muzekartgns.com adresine giriş yapıldıktan sonra sayfada yer alan ‘Kayıt Formu’ (ad-soyad, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası, telefon, e-posta adresi, fotoğraf) eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalıdır. Paylaşılan bilgiler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sistemi üzerinden kontrol edilmektedir. Sisteme girilen bilgilerin kontrolü sağlandıktan sonra katılımcı sisteme girdiği e-posta adresi üzerinden bilgilendirilecektir. Kayıt formu doldurulduktan sonra katılımcının
e-posta adresine bilgilendirme ve yönlendirme amacıyla e-posta iletilecektir.
Katılımcı, Müzekart GNS dijital kartın kullanımı için “Türkiye’nin Müzeleri” mobil uygulamasını akıllı telefonuna indirmeli ve muzekartgns.com adresi üzerinden doldurduğu formda belirttiği eposta adresi ve şifre ile mobil uygulamaya giriş yapmalıdır. Bu madde içinde belirtilen tüm
aşamalar, daha önce MÜZEKART sahibi olan veya MÜZEKART sahibi olmayan herkes için geçerlidir.
Türkiye’nin Müzeleri Mobil Uygulaması Kullanımı:
• Katılımcı mobil uygulamadan MüzeKart’ını kullanmak için; Müze ve ören yeri turnike yakınında kod oluşturarak giriş yapmaktadır. Kullanıcı turnike yakınına geldiğinde internet bağlantısının güçlü olduğuna emin bir şekilde uygulamayı açarak mobil ürünlerim sayfasına gider.
• Mobil ürünlerim sayfasında kullanıcı aktif MüzeKart GNS’sini görmektedir ve Barkod Oluştur seçeneği ile turnike alanına olabildiğince yaklaşarak barkod oluşturur. Kullanıcı oluşturduğu barkod ile geçişi 17 saniye içinde tamamlamalıdır.
• Geçiş için oluşturulan barkod, turnikede ilgili yere gösterilerek geçiş sağlanır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kültür Ve Turizm Bakanlığı
- N-Life Kültür&Sanat
- Müze