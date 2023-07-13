Müzekart GNS nedir? Müzekart GNS başvurusu ve şartları hakkında bilgiler

Katılımcı, Müzekart GNS dijital kartın kullanımı için “Türkiye’nin Müzeleri” mobil uygulamasını akıllı telefonuna indirmeli ve muzekartgns.com adresi üzerinden doldurduğu formda belirttiği eposta adresi ve şifre ile mobil uygulamaya giriş yapmalıdır. Bu madde içinde belirtilen tüm

aşamalar, daha önce MÜZEKART sahibi olan veya MÜZEKART sahibi olmayan herkes için geçerlidir.

Türkiye’nin Müzeleri Mobil Uygulaması Kullanımı:



• Katılımcı mobil uygulamadan MüzeKart’ını kullanmak için; Müze ve ören yeri turnike yakınında kod oluşturarak giriş yapmaktadır. Kullanıcı turnike yakınına geldiğinde internet bağlantısının güçlü olduğuna emin bir şekilde uygulamayı açarak mobil ürünlerim sayfasına gider.



• Mobil ürünlerim sayfasında kullanıcı aktif MüzeKart GNS’sini görmektedir ve Barkod Oluştur seçeneği ile turnike alanına olabildiğince yaklaşarak barkod oluşturur. Kullanıcı oluşturduğu barkod ile geçişi 17 saniye içinde tamamlamalıdır.



• Geçiş için oluşturulan barkod, turnikede ilgili yere gösterilerek geçiş sağlanır.