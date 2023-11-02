Müzeler, antik kentler ve köprüler Kızılay kırmızısına büründü

Türk Kızılay, her yıl 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası’nı bu yıl “Kızılay sensiz olmaz” temasıyla kutluyor. Kızılay Haftası'nda Türkiye’nin sembol yapıları kırmızı renkle aydınlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın desteğiyle Cumhuriyet Müzesi, Göbeklitepe, Patara Antik Kenti, Alacahöyük Sfenksli Kapı, Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Ankara Atakule kırmızı renge büründü.

Köprülerin aydınlatılmasına Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesindeki 1. Bölge Müdürlüğü destek olurken, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü koordinesinde müze yöneticileri ile çalışanları da kutlamalara ortak oldu. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun