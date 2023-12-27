Müzikle terapiyi anlatan belgesele uluslararası ödül

İzmirli Yönetmen Mustafa Men’in "Dengenin Ritmi" (The Rhythm of Balance) isimli kısa belgeseli uluslararası ödül aldı. Mitolojik dönemden günümüze müzikle terapi ve tedavi yönteminin anlatıldığı kısa belgeselde, akademisyenlerin konuya bilimsel yaklaşımı ele alınıyor.
Müziğin iyileştiren gücünün, müzikle terapi konusunda İngiltere’de eğitim alan Neyzen Kerem Tufan’ın mesleki ve özel hayatına yansıması anlatılıyor. Belgeselde Tufan’ın mesleki kariyerine başladığı sırada tanıştığı otizmli öğrencisi Ali’nin kişisel gelişimine müzik ve ritimle katkı sağlaması ikilinin arasındaki bağın gelişerek öğretmen-öğrenci ilişkisinden, abi-kardeş ilişkisine evirilişi konu ediliyor.
Belgesel, dünyanın pek çok noktasından filmlerin katıldığı Paris Film Awards’ın (Paris Film Ödülleri), 2023 yılı kasım ayı seçkisinde Kısa Belgesel Altın Ödülünü Gold Award: Short Documentary almaya hak kazandı.
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