Müzisyenler ve oyuncular yarın akşam Dayanışma Sahnesi’nde

DasDas, Zorlu PSM ve İhtiyaç Haritası’nın bir araya gelerek kurdukları ‘Dayanışma Sahnesi’ için geri sayım başladı. Hem fiziksel olarak gerçekleştirilecek hem de YouTube üzerinden canlı yayınlanacak etkinlikle deprem bölgesindeki 2200 öğrenci ve diğer depremzedelere kaynak oluşturulacak. Ayrıca, Robotel Derneği iş birliği ile depremden bedensel olarak zarar gören en az yüz çocuğa da destek olunacak.



SEVİLEN MÜZİSYENLER DAYANIŞMA İÇİN SAHNEDE



İlk andan itibaren sanatçılar tarafından büyük destek gören ‘Dayanışma Sahnesi’, birçok önemli ismi aynı sahnede bir araya getirecek. Gecede, Antakya Medeniyetler Korosu, Adamlar, Athena, Aylin Aslım, Bedük, BEGE, Büyük Ev Ablukada, Boğaziçi Gençlik Korosu, Can Bonomo, Ceren Gündoğdu, Deniz Tekin, Duman, Ersay Üner, Evdeki Saat, Gazapizm, Gökhan Türkmen, Hayko Cepkin, Kenan Doğulu, Koray Candemir, Korhan Futacı, Mengene, Mert Demir, mor ve ötesi, Nova Norda, Özge Fışkın, Pentagram, Sertab Erener, Şevval Sam, Zuhal Olcay dayanışma için şarkılarını seslendirecek.



OYUNCULAR EV SAHİPLİĞİNİ YAPACAK



DasDas ve Zorlu PSM ortaklığıyla oluşturulan İhtiyaç Haritası, alanında başarılı birçok müzisyen ve oyuncunun katkısı ile yardımların ihtiyaç sahiplerine direkt olarak ulaşabilmesine olanak sağlayacak. Aslı İnandık, Ahsen Eroğlu, Birce Akalay, Ceyda Düvenci, Deniz Can Aktaş, Didem Balçın, Dolunay Soysert, Ecem Erkek, Efe Tunçer, Ekin Koç, Evrim Doğan, Halit Ergenç, Halit Özgür Sarı, Hazal Kaya, Hazal Türesan, İbrahim Selim, Kaan Sekban, Lori Barokas, Melisa Sözen, Meriç Aral, Mert Fırat, Metin Akdülger, Naz Çağla Irmak, Orkun Işıtmak, Özge Borak, Özge Özacar, Özge Özder, Pınar Altuğ Atacan, Serkan Keskin, Sinem Ünsal, Taner Ölmez, Tansu Biçer, Umut Kurt ve Yiğit Özşener gibi sanatçılar ‘Dayanışma Sahnesi’nde bir araya gelecek.



YOUTUBE ORTAK YAYINI İLE İZLENEBİLECEK



Yarın akşam Zorlu PSM sahnesinde gerçekleştirilecek ‘Dayanışma Sahnesi’, etkinlikle eş zamanlı YouTube, Twitch ve TikTok üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. YouTube üzerinden de Dayanışma Sahnesi’ne destekte bulunabilinecek. YouTube üzerinden Dayanışma Sahnesi’ne yapılacak tüm destekler Turkish Philantrophy Funds aracılığıyla yine deprem bölgesindeki öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacak.



30 Mart Perşembe akşamı sahnede olamayan ve dayanışmaya destek vermek isteyen yerli ve yabancı birçok sanatçının da video yoluyla bağlanarak destek olacağı gece, Zorlu PSM sahnesinde oturmalı düzende gerçekleştirilecek.