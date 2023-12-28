Nazan Öncel'den yeni albüm: Kara Plak

Nazan Öncel, "Kara Plak" adlı yeni albümünü çıkardı. Öncel, 10 şarkınınn yer aldığı albümün ilk klip çalışması için söz ve bestesi kendisine, düzenlemesi Erman Arda’ya ait "Esme" şarkısı için yönetmen Ali Necati Kumcuoğlu ile çalıştı.
"Kara Plak" albümünde sırasıyla Esme, Kara Plak, Gurur Çıkmazı, Cihangir’deyim Gel, Aslanım, Amacın Ne, Anne Ben İnsan Oldum, Köprü Altı, İki Aylak, İmdat adlı şarkılar yer alıyor.
"KİŞİSEL EŞYAMI 110 PARÇAYA İNDİRDİM"
Nazan Öncel, bir süre önce, hayatını sadeleştirdiğine dair açıklamasıyla gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcı, X (Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, "7 senedir kendime hiçbir şey almıyorum, aksine diş fırçası dahil kişisel eşyamı 110 parçaya indirdim. Hafifledikçe rahatladım. Sırada evi 2+1'e indirmek var. Yolun sonunda iki metre yerde yatıyoruz. 'Ölüm var unutma' diyorum kendime. Ben de geç uyananlardanım" demişti.
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