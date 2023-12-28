Nazan Öncel'den yeni albüm: Kara Plak

"KİŞİSEL EŞYAMI 110 PARÇAYA İNDİRDİM"



Nazan Öncel, bir süre önce, hayatını sadeleştirdiğine dair açıklamasıyla gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcı, X (Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, "7 senedir kendime hiçbir şey almıyorum, aksine diş fırçası dahil kişisel eşyamı 110 parçaya indirdim. Hafifledikçe rahatladım. Sırada evi 2+1'e indirmek var. Yolun sonunda iki metre yerde yatıyoruz. 'Ölüm var unutma' diyorum kendime. Ben de geç uyananlardanım" demişti.