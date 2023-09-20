Nilüfer corona virüs nedeniyle konserini erteledi

Ünlü sanatçı Nilüfer, Instagram hesabından corona virüse yakalandığını açıkladı.



Hastanede tedavi gören sanatçı sağlık durumuyla ilgili bilgi verirken, 22 Eylül'deki konserini 14 Ekime'e ertelediğini duyurdu.

“YÜKSEK ATEŞ VE SEMPTOMLAR GÖRÜLDÜ”



“Birkaç gün önce başlayan yüksek ateş ve beraberindeki semptomlarla, maalesef corona virüsüne yakalandığımı öğrendim" diyen Nilüfer, şu açıklamayı yaptı:



“Hastanede tedavim devam ediyor ama değerli doktorlarımızın da gayretiyle en kısa zamanda iyileşme sürecimi tamamlayacak ve yeniden buluşacağız. Bu yüzden 22 Eylül’deki konserimi 14 Ekim’e ertelemek zorunda kaldım. En kısa zamanda bir arada, yeniden buluşmak dileğiyle.”