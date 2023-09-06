Nirvana'nın üçüncü ve son albümü "In Utero" yeniden piyasaya çıkıyor

Kurt Cobain'in solisti olduğu Nirvana grubunun son albümü "In Utero" daha önce hiç yayınlanmamış konser şarkılarıyla yeniden piyasaya çıkacak.

Nirvana'nın üçüncü ve son albümü "In Utero" yeniden piyasaya çıkıyor

Ünlü rock grubu Nirvana'nın son albümü yeni versiyonuyla hayranlarla buluşmaya hazırlanıyor. Grubun 1993 yılında çıkardığı "In Utero" albümü, 30. yıl dönümünde daha önce hiç yayınlanmamış konser şarkılarıyla yeniden piyasaya çıkacak.

Dave Grohl, Krist Novoselic ve Kurt Cobain'in yer aldığı grubun üçüncü ve son albümünde, konserlerde çalınmış ama yayınlanmamış 53 şarkı yer alacak. Albümde toplamda 72 şarkı bulunacak.

Cobain, albümün piyasaya çıkmasından yaklaşık 8 ay sonra hayatını kaybetmişti.

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