"No Roots" şarkısıyla tanınan Alice Merton İstanbul'a geliyor

Ünlü müzisyen Alice Merton, eğlenceli tarzı ve büyüleyici sahne performansıyla 26 Temmuz akşamı İstanbul'da olacak.

İlk şarkısı “No Roots” ile gündeme bomba gibi düşen Merton’un aynı isimli 4 şarkılı EP’si de aynı yıl içinde yayınlandı. Bugün YouTube’da 95 milyonu aşkın dinleyiciyle buluşan “No Roots”un yanı sıra “Hit the Ground Running” gibi diğer şarkıları da dünya pop sahnesinde hızla popülarite kazandı. Merton, 2018 yılında EBBA ödülüne layık görüldü.

MINT ve S.I.D.E.S. albümleriyle bir milyardan fazla dinlenme elde eden ve dünya genelinde top 10 listelerini domine eden Alice Merton’ın yeni şarkısı 'run away girl' ile güçlü, karanlık-pop tarzına klasik bir '80'ler dokunuşu getiriyor. Merton, Charm Music Türkiye organizasyonuyla festival tadında geçecek 26 Temmuz akşamı Maximum UNIQ Açıkhava’da sahne alacak. Etkinliğe eklenecek diğer isimler de çok yakında açıklanacak.

Yeni şarkısı onun lirik temalarına daha da büyük bir güç katıyor. Alice, şarkıyı Lana Del Rey, Self Esteem gibi isimlerle çalışan James Dring ve düzenli işbirlikçisi Paul Whalley ('Charlie Brown', 'Waste My Life') ile birlikte yazıp üretti.