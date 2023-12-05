Okan Bayülgen'den Çalıkuşu Kültür Evi'ne övgü

Aydın Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Çalıkuşu Kültür Evi, yeni hayata geçirecekleri “Dümdüz Drakula” isimli oyunlarının öncesinde ünlü televizyon yapımcısı Okan Bayülgen ve Prof. Dr. Nevzat Kaya’yı ağırladı.

Kuşadalı sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide Okan Bayülgen, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e yazarlar için oluşturduğu konfor ortamı için teşekkür etti.



“KUŞADASI’NDA GELEN YAZARLAR ÇOK ŞANSLI”

Kuşadası'nda Başkan Ömer Günel’in kültür ve sanat etkinliklerinin düzenlenmesine büyük önem verdiğine dikkat çeken Okan Bayülgen, ”Kuşadası Belediyesi’nin Çalıkuşu Kültür Evi’nde yazarlar için oluşturduğu ortam, insanı bir romanın içindeymiş gibi hissettiriyor. Buraya üretmek için gelen tüm yazarlar çok şanslı. Çünkü Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sanata verdiği önemle müthiş bir atmosfer oluşturmuş” diye konuştu.

Çalıkuşu Kültür Evi’nde gerçekleşen söyleşi, Okan Bayülgen ve Prof. Dr. Nevzat Kaya’nın sanatseverlerin sorularını yanıtlamasıyla sona erdi.