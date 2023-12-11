Öncü kadınların hikayesi Cumhuriyet'in 100. yılında sahneye taşındı

Nilüfer Bıçakcıoğlu'nun derleyip hikayeleştirdiği "100 Yıl Öncesinden Sesleniyoruz" adlı tiyatro oyununda, Renkli Tebeşir Kültür Sanat Merkezi'nin oyuncuları Nilüfer Bıçakcıoğlu, Gülcan Ekinci ve Başak Aktaş sahne alıyor.
Oyunda, Kayseri'nin ilk kadın milletvekili Ferruha Güpgüpoğlu, Türkiye'de modern kütüphaneciliğin öncü isimlerinden ve kütüphanecilik alanında ilk kadın profesör Jale Baysal, Türkiye'nin ilk kadın mimarlık mezunlarından Leman Cevat Tomsu ve ilk kadın dağcılardan İlmiye Bergman'ın yaşamından kesitlere yer veriliyor.
Oyun yazarı ve yönetmeni Nilüfer Bıçakcıoğlu, 9 yıl önce 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığından emekli olduğunu, 6 yıldır Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi'nde gönüllü olarak çalıştığını söyledi.
Cumhuriyet'in 100. yılında hem kadınları hem de Cumhuriyet'i anlatan bir çalışma yapmak istediğini anlatan Bıçakcıoğlu, geçen sene depremzedeler için Türk Kadınlar Birliği ile Renkli Tebeşir Kültür Sanat Merkezi ortaklığıyla "Töre" adlı oyunu sahnelediklerini ve gelirinin depremzedelere bağışlandığını belirtti.
"DÖRT ÖNCÜ KADINIMIZ DA KAYSERİLİ"
Tarihe ilgisinin olduğunu ve sene başından beri Kayseri'nin öncü dört kadınıyla ilgili araştırma yaptığını belirten Bıçakcıoğlu, şöyle konuştu:
"Renkli Tebeşir Grubu'ndan arkadaşlarla çalışarak oyunu sergiledik. Aslında bu bir belgesel tiyatro ve 4 kadın var. Ferruha Güpgüpoğlu, Kayseri'nin ilk kadın milletvekili. Jale Baysal, Türkiye'nin ilk kütüphanecisi ve bu alanda ilk profesörü, bu konuda ilk dersleri veren akademisyen. Leman Cevat Tomsu, Türkiye ilk kadın mimarlarından ve akademisyen. O da mimarlık alanındaki ilk kadın profesör. İlmiye Bergman ise Türkiye'nin ilk kadın dağcısı. 4 öncü kadınımız da Kayserili."
CUMHURİYET'İN FIRSAT EŞİTLİĞİ VURGULANIYOR
Bir firmada uzman olarak çalışan Başak Aktaş ise amatör olarak başladığı tiyatroda gönüllülükle ilerlediklerini söyledi.
Oyunda Leman Cevat Tomsu'yu canlandırdığını belirten Aktaş, "Aslında bir memur çocuğu. O dönemde memur çocuklarının da okuyabildiğini, Cumhuriyet'in fırsat eşitliğinden faydalanabildiğini görüyoruz" dedi.
Aktaş, canlandırdıkları kadınların o dönemde yaşadığı zorlukları ve başarılarını sahnede anlattıklarını dile getirdi.
Drama eğitmeni Gülcan Ekinci de Jale Baysal'ı canlandırdığını, bu sürecin kendisi için çok heyecanlı geçtiğini ifade etti.
Ekinci, "Yüzyıl öncesine dönmek, onu hissedebilmek çok farklı bir histi hatta onu sahnede canlandırmak çok keyif verici. Memur çocuğu olarak hem profesör unvanı alıyor hem de ilk kadın kütüphaneci oluyor. Özellikle çalışmanın çok önemli olduğunu vurguluyor" ifadesini kullandı.
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