Öncü kadınların hikayesi Cumhuriyet'in 100. yılında sahneye taşındı

Cumhuriyet'in 100. yılında hem kadınları hem de Cumhuriyet'i anlatan bir çalışma yapmak istediğini anlatan Bıçakcıoğlu, geçen sene depremzedeler için Türk Kadınlar Birliği ile Renkli Tebeşir Kültür Sanat Merkezi ortaklığıyla "Töre" adlı oyunu sahnelediklerini ve gelirinin depremzedelere bağışlandığını belirtti.

"DÖRT ÖNCÜ KADINIMIZ DA KAYSERİLİ"

Tarihe ilgisinin olduğunu ve sene başından beri Kayseri'nin öncü dört kadınıyla ilgili araştırma yaptığını belirten Bıçakcıoğlu, şöyle konuştu:



"Renkli Tebeşir Grubu'ndan arkadaşlarla çalışarak oyunu sergiledik. Aslında bu bir belgesel tiyatro ve 4 kadın var. Ferruha Güpgüpoğlu, Kayseri'nin ilk kadın milletvekili. Jale Baysal, Türkiye'nin ilk kütüphanecisi ve bu alanda ilk profesörü, bu konuda ilk dersleri veren akademisyen. Leman Cevat Tomsu, Türkiye ilk kadın mimarlarından ve akademisyen. O da mimarlık alanındaki ilk kadın profesör. İlmiye Bergman ise Türkiye'nin ilk kadın dağcısı. 4 öncü kadınımız da Kayserili."