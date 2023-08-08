Oppenheimer kimdir? İşte Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın biyografisi

Fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatını konu alan "Oppenheimer" filminin ardından Julius Robert Oppenheimer'ın kim olduğu ve bilimsel çalışmaları gündem oldu. İşte, Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın biyografisi...



Julius Robert Oppenheimer 22 Nisan 1904 tarihinde dünyaya geldi. Oppenheimer, 1925'de Harvard Üniversitesi'nden lisans derecesi ve 1927'de Almanya'da Göttingen Üniversitesi'nden doktora aldı. Diğer kurumlardaki araştırmalarının ardından Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nin fizik bölümüne katıldı ve 1936'da profesör oldu.



Moleküler dalga fonksiyonları için Born-Oppenheimer Yaklaşımı, elektron ve pozitron teorisi üzerine çalışmalar, nükleer füzyonda Oppenheimer-Phillips süreci ve kuantum tünellemesinin ilk tahmini gibi kuantum mekaniği ve nükleer fizik alanındaki başarılar da dâhil olmak üzere teorik fiziğe önemli katkılarda bulundu.

Öğrencileriyle birlikte nötron yıldızları ve kara delikler teorisine, kuantum alan teorisine ve kozmik ışınların etkileşimlerine de katkıda bulundu.



Oppenheimer 1942'de Manhattan Projesi'nde çalışmak üzere işe alındı ve 1943'te, Alman nükleer silah programının başlamasından dört yıl sonra, ilk nükleer silahları geliştirmekle görevlendirilen New Mexico'daki Los Alamos Laboratuvarı'nın direktörlüğüne atandı.

16 Temmuz 1945'te ilk atom bombasının Trinity testinde hazır bulundu. Ağustos 1945'te bu silahlar Japonya'da Hiroşima ve Nagazaki'nin bombalanmasında kullanıldı ve bu olay nükleer silahların silahlı bir çatışmada kullanıldığı tek olay olarak tarihe geçti.



Oppenheimer'a 1965'in sonlarında gırtlak kanseri teşhisi kondu ve 18 Şubat 1967'de 62 yaşında Princeton, New Jersey'deki evinde öldü.



HAYATINI ANLATAN FİLMİN KONUSU



Christopher Nolan imzalı bilim kurgu filmi "Oppenheimer", atom bombasının icadı ve geliştirilme sürecini beyaz perdeye taşıyor.



Cillian Murphy, Emily Blunt ve Matt Damon'un başrollerini paylaştığı filmin konusu özetle şöyle:



"New Mexico'daki Los Alamos Ulusal Laboratuvarında, Fizikçi Julius Robert Oppenheimer ve ekibi uzun çalışmaların ardından bir nükleer silah geliştirirler. Ancak ölümcül icadının Hiroşima ve Nagazaki'de kullanılacak olması, Oppenheimer'ın kendisini projeden uzaklaştırmasına neden olur ve ABD tarafından hedef haline gelir."