Oppenheimer sonrası Nolan'dan  yeni film: İlk bilgi eşinden geldi

Geçtiğim Oscar Ödülleri'nde En İyi Film de dahil olmak üzere 7 ödül kazanarak geceye damga vuran ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın bir sonraki projesinin şimdiden hazır olduğu söylendi. Uzun zamandır birlikte çalıştığı eşi Emma Thomas, haberi doğruladı.

Oppenheimer sonrası Nolan'dan  yeni film: İlk bilgi eşinden geldi

Britanyalı ödüllü ünlü  Christopher Nolan'ın bir sonraki projesi hakkında ilk bilgi geldi. 

Eşi ve uzun süredir birlikte çalıştığı Emma Thomas, Christopher Nolan'ın şimdiden bir sonraki projesine hazırlandığını doğruladı.

Nolan'ın yeni projesi, geçtiğimiz yıl Oppenheimer ile büyük başarı elde etmesinin ardından geliyor. 

, 2024 Oscar Ödülleri'nde En İyi Film de dahil 7 ödül kazanarak geceye damgasını vurmuştu.

Oscar ödüllü yönetmenin 12 uzun metrajlı filminin de yapımcılığını üstlenen Thomas, çok fazla detay vermeden, röportajda kocasının yeni filmiyle ilgili bilgi verdi. 

"Çok heyecan verici olduğunu söyleyeyen Thomas, "Olasılıkların sınırsız olduğu bir andayız, henüz ayrıntıları ya da başka bir şeyi düşünmeye başlamadık" ifadelerini kullandı.

Geçen kasımda Variety'ye gelecekteki film planları hakkında konuşan Nolan, "her şeye açık" olduğunu söylemişti.

"Fikirler her yerden geliyor" ifadelerini kullanan Nolan çizgi romanlardan ve romanlardan uyarlamalar yaptığını ve özgün senaryolar yazdığını dile getirerek her şeye açığık olduğunu belirtti. 

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