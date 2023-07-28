Oppenheimer'ın torunu bir sahneden rahatsız oldu

Cillian Murphy, Robert Downey Jr, Matt Damon gibi ünlü isimlerin rol aldığı "Oppenheimer" filmi, yılın en merak edilen filmlerinden biri arasında yer alıyor. Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan Christopher Nolan filmine fizikçinin torunu Charles Oppenheimer'dan eleştiri geldi.
"O SAHNEYİ FİLMDEN ÇIKARIRDIM"
Oppenheimer'ın torunu Charles Oppenheimer, Time dergisine verdiği röportajda, filmdeki elma sahnesi hakkında "O sahneyi mutlaka çıkarırdım" dedi.
Film, Kai Bird ve Martin Sherwin'in Pulitzer Ödüllü biyografisi "American Prometheus" adlı kitabına dayanıyor.
Oppenheimer, "En az sevdiğim kısım zehirli elma sahnesi. American Prometheus'u yeterince dikkatli okursanız, yazarlar 'Bunun olup olmadığını gerçekten bilmiyoruz' diyorlar. Birini öldürmeye çalıştığına dair bir kayıt yok. Bu gerçekten ciddi bir suçlama. Robert Oppenheimer'ın hayatı boyunca bunu duyup da doğru bulan tek bir düşmanı ya da arkadaşı yok" dedi.
Öte yandan "Barbie" filmi, aynı gün vizyona girdiği Christopher Nolan imzalı "Oppenheimer"ı geride bırakarak gişenin zirvesine yerleşti.
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