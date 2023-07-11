Orhan Gencebay'dan 12 yıl aradan sonra ilk albüm

Müziğin usta ismi Orhan Gencebay, 12 yıl aradan sonra yeni albümüyle hayranlarının karşısına çıktı. Gencebay’ın beş yeni bestesinin yer aldığı “Maske” isimli albüm, Kervan Plakçılık etiketiyle sevenleriyle buluştu.

Sanatçı, albüm için çekilen yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından "Orhan Gencebay 2023" notuyla paylaştı. Gencebay'ın yeni fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum yağdı.



Gencebay, “Maske” albümünde yer alan “Canım Türkiye’m” adlı eserine klip de çekti.



Orhan Gencebay ile oğlu Altan Gencebay’ın prodüktörlüğünü üstlendiği albümde “Maske”, “Dedikodu”, “Gönül Utansın” ve “İsyankâr Değiliz” adlı eserler de yer alıyor.