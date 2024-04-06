Oscar konuşması tepki çeken Jonathan Glazer'a destek

Hollywood dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri'nde Zone of Interest filminin yönetmeninin yaptığı konuşmanın yankıları sürüyor. Tepkilerin odağı olan yönetmene Hollywood'un ünlü isimlerinden destek geldi.

Oscar konuşması tepki çeken Jonathan Glazer'a destek

Film dünyasının enlerinin seçildiği Ödülleri, 10 Mart'ta düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Jimmy Kimmel'ın sunuculuğunu üstlendiği Oscar Ödülleri'ne Oppenheimer 7 ödül kazanarak damga vurdu. En İyi Film, Yöneten, Erkek Oyuncu, Yardımcı Erkek Oyuncu, Görüntü Yönetimi,Orijinal Film Müziği, Kurgu Ödülleri'ni kazanan Oppenheimer, gecenin en çok ödül kazanan yapımı oldu.

OSCAR KAZANANLAR LİSTESİ

Oscar Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Film ödülünü The Zone of Interest (İlgi Alanı) filmi kazandı. Ödülü ise filmin yönetmeni Jonathan Glazer aldı. Glazer'ın ödül konuşması ise tartışmalara yol açtı.

YÖNETMENİN OSCAR KONUŞMASI

Yönetmen konuşmasında "Tüm seçimlerimiz bizi günümüze yansıtmak ve yüzleştirmek için yapıldı, bakın o zaman ne yaptılar demek için değil, bakın şimdi ne yapıyoruz demek için. Filmimiz insanlıktan çıkmanın en kötü noktaya vardığını gösteriyor. Bu geçmişimizi ve bugünümüzü şekillendirdi. Şu an burada Yahudiliklerini ve Holokost'un pek çok masum insan için çatışmaya yol açan bir işgal tarafından gasp edildiğini reddeden insanlar olarak duruyoruz. İster ekimin kurbanları olsun, İsrail'de 7 Ekim'in kurbanları ya da Gazze'de devam eden saldırının kurbanları, bu insanlık dışı muamelenin tüm kurbanları olarak nasıl direneceğiz?" dedi.

Oscar konuşması tepki çeken Jonathan Glazer'a destek - 1

ÜNLÜ İSİMLERİN TEPKİSİ ÇEKTİ

Hollywood dünyasından 450'den fazla Yahudi yapımcı, oyuncu ve çalışan,  yönetmenin konuşmasına tepki verdi ve açık bir mektup yayınladı. Aralarında Eli Roth, Debra Messing, Amy Pascal, Lawrence Bender'ın olduğu birçok isim "Bir insan ırkını yok etmeye çalışan bir Nazi rejimi ile kendi yok edilmesini önlemeye çalışan bir İsrail ulusu arasında ahlaki bir denklik oluşturmak amacıyla Yahudiliğimizin gasp edilmesini reddediyoruz "ifadelerini kullandı.

Oscar konuşması tepki çeken Jonathan Glazer'a destek - 2

DESTEK GELDİ

Konuşması yüzünden tepki çeken yönetmene 150'den fazla Yahudi yapımcı, oyuncu ve çalışan destek geldi.

Aralarında Oscar ödüllü oyuncu Joaquin Phoenix, Elliott Gould, Chloe Fineman, Todd Haynes ve Lola Kirke gibi isimlerin olduğu bir grup ünlü isim, yönetmene destek verdiklerini belirten açık bir mektup yayınladı.

Mektupta "Biz, Jonathan Glazer'ın 2024 Oscar Ödülleri'ndeki açıklamasını destekleyen Yahudi sanatçılar, film yapımcıları, yazarlar ve yaratıcı profesyonelleriz. Sektördeki bazı meslektaşlarımızın onun sözlerini yanlış tanımladığını ve kınadığını görünce harekete geçtik" ifadeleri yer aldı.

İLGİ ALANI (THE ZONE OF INTEREST) KONUSU

Film, Auschwitz kampının yanında aileleri için bir yaşam kurmaya çalışan kampın komutanı Rudolf Höss ve eşi Hedwig'in hikayesini konu alıyor.

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