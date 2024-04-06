Oscar konuşması tepki çeken Jonathan Glazer'a destek

Film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri, 10 Mart'ta düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Jimmy Kimmel'ın sunuculuğunu üstlendiği Oscar Ödülleri'ne Oppenheimer 7 ödül kazanarak damga vurdu. En İyi Film, Yöneten, Erkek Oyuncu, Yardımcı Erkek Oyuncu, Görüntü Yönetimi,Orijinal Film Müziği, Kurgu Ödülleri'ni kazanan Oppenheimer, gecenin en çok ödül kazanan yapımı oldu.

OSCAR KAZANANLAR LİSTESİ

Oscar Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Film ödülünü The Zone of Interest (İlgi Alanı) filmi kazandı. Ödülü ise filmin yönetmeni Jonathan Glazer aldı. Glazer'ın ödül konuşması ise tartışmalara yol açtı.

YÖNETMENİN OSCAR KONUŞMASI



Yönetmen konuşmasında "Tüm seçimlerimiz bizi günümüze yansıtmak ve yüzleştirmek için yapıldı, bakın o zaman ne yaptılar demek için değil, bakın şimdi ne yapıyoruz demek için. Filmimiz insanlıktan çıkmanın en kötü noktaya vardığını gösteriyor. Bu geçmişimizi ve bugünümüzü şekillendirdi. Şu an burada Yahudiliklerini ve Holokost'un pek çok masum insan için çatışmaya yol açan bir işgal tarafından gasp edildiğini reddeden insanlar olarak duruyoruz. İster ekimin kurbanları olsun, İsrail'de 7 Ekim'in kurbanları ya da Gazze'de devam eden saldırının kurbanları, bu insanlık dışı muamelenin tüm kurbanları olarak nasıl direneceğiz?" dedi.