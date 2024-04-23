Oscar Ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen görkemli bir törenle 10 Mart'ta sahiplerini buldu. Jimmy Kimmel'ın sunuculuğunu üstlendiği Oscar Ödülleri'ne Oppenheimer 7 ödül kazanarak zirveye yerleşti. Emma Stone ise Zavallılar filmiyle kariyerinde ikinci kez Oscar ödülünü kazandı.
OSCAR ÖDÜLLERİ KAZANANLAR LİSTE
Gelecek yıl 2 Mart'ta sahiplerini bulacak Oscar Ödülleri'ne yeni kurallar getirildi. İşte yapılan bazı yenilikler...
Orijinal Şarkı kategorisinde, filmin müziğine önemli ölçüde katkıda bulunan en fazla üç besteci, ayrı ayrı Oscar heykelciği alabilecek.
Akademi, artık arabalı sinema salonlarını Oscar'a aday gösterilebilecek yapımlar için uygun bir mekan olarak tanımayacak.
Bir filmin en iyi film olarak değerlendirilmesi için 2023'te duyurulan gereklilikleri karşılaması gerekiyor. Bu gereklilikler, filmlerin ABD'deki sinema salonlarındaki gösterimlerine yönelik kuralları içeriyor. Filmlerin seçili şehirlerde, belirlenen sürelerde vizyonda olması gerekiyor.
Ayrıca, filmlerin Oscar'ın en büyük ödülüne layık görülebilmesi için Akademi Temsil ve Katılım Standartları Giriş (RAISE) formunu sunması ve dört standarttan en az ikisini karşılaması gerekiyor.
Senaryo kategorilerinde, orijinal veya uyarlama olarak değerlendirilmek üzere son çekim senaryosunun sunulması artık zorunlu.
En iyi uluslararası uzun metrajlı film kategorisine girmeye hak kazanan animasyon filmler, her iki kategorinin koşullarını da karşılamaları halinde en iyi animasyon filmi olarak da değerlendirilebilir.
Bir uzun metrajlı filmin Akademi Ödülleri'nde değerlendirilebilmesi için 1 Ocak-31 Aralık 2024 tarihleri arasında sinemalarda gösterime girmesi gerekiyor.
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