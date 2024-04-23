Oscar Ödülleri'ne yeni kurallar getirildi

Ayrıca, filmlerin Oscar'ın en büyük ödülüne layık görülebilmesi için Akademi Temsil ve Katılım Standartları Giriş (RAISE) formunu sunması ve dört standarttan en az ikisini karşılaması gerekiyor.

Senaryo kategorilerinde, orijinal veya uyarlama olarak değerlendirilmek üzere son çekim senaryosunun sunulması artık zorunlu.



En iyi uluslararası uzun metrajlı film kategorisine girmeye hak kazanan animasyon filmler, her iki kategorinin koşullarını da karşılamaları halinde en iyi animasyon filmi olarak da değerlendirilebilir.

Bir uzun metrajlı filmin Akademi Ödülleri'nde değerlendirilebilmesi için 1 Ocak-31 Aralık 2024 tarihleri arasında sinemalarda gösterime girmesi gerekiyor.