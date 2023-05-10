Oscar ödüllü oyuncu Joaquin Phoenix'in yeni filmi İKSV Galaları'nda gösterilecek

Hereditary ve Midsommar gibi korku filmileriyle büyük çıkış yakalayan yazar-yönetmen Ari Aster'in yeni filmi "Beau is Afraid" için geri sayım başladı. Dört saatlik bir kabus komedi olarak tanımlanan filmin başrolünde Joker filmindeki rolüyle Oscar kazanan Joaquin Phoenix yer alıyor.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen İKSV Galaları, Ari Aster’ın yeni filmi "Beau is Afraid" i (Korkuyorum) ağırlamaya hazırlanıyor. Merakla beklenen film İKSV Galaları'nda izleyiciyle buluşacak.
"Korkuyorum" için, 2011'de yönettiği Beau adlı kısa filmini temel alan Ari Aster, bu filmi bir "kâbus-komedi" olarak tanımlıyor. Kaygı krizleri ve korku ataklarıyla kafası karışan Beau, annesini ziyaret etmek için çıktığı yolculukta onu bekleyen kötü güçler ve görünmeyen gözlerle yüzleşmek zorunda kalıyor; iç dünyasının gizemini ve annesiyle ilişkisini çözmeye çalışıyor. Günümüz dünyasının duygusal kaoslarını ve kolektif bilinmezliğini mercek altına alan film, bir adamın tek başına yolculuğunu izlerken bize her adımda korku ve mizahı birlikte sunuyor.