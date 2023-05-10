Oscar ödüllü oyuncu Joaquin Phoenix'in yeni filmi İKSV Galaları'nda gösterilecek

"Korkuyorum" için, 2011'de yönettiği Beau adlı kısa filmini temel alan Ari Aster, bu filmi bir "kâbus-komedi" olarak tanımlıyor. Kaygı krizleri ve korku ataklarıyla kafası karışan Beau, annesini ziyaret etmek için çıktığı yolculukta onu bekleyen kötü güçler ve görünmeyen gözlerle yüzleşmek zorunda kalıyor; iç dünyasının gizemini ve annesiyle ilişkisini çözmeye çalışıyor. Günümüz dünyasının duygusal kaoslarını ve kolektif bilinmezliğini mercek altına alan film, bir adamın tek başına yolculuğunu izlerken bize her adımda korku ve mizahı birlikte sunuyor.