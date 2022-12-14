Oscar ödüllü oyuncu Joaquin Phoenix'in yeni filminden ilk poster yayınlandı

Hereditary ve Midsommar gibi korku filmileriyle büyük çıkış yakalayan yazar-yönetmen Ari Aster'in yeni filminden ilk poster yayınlandı. Dört saatlik bir kabus komedi olarak tanımlanan filmin başrolünde Joker filmindeki rolüyle Oscar kazanan Joaquin Phoenix yer alıyor. Yayınlanan ilk posterde, Phoenix'in canlandırdığı karakterin çocukluğu olarak görünen bir çocuk resmi bulunuyor.

Adı daha önce "Disappointment Blvd." olarak açıklanan filmin resmi adının ise "Beau Is Afraid" olarak değiştiği açıklandı. 2023 yazında vizyona girecek olan filminde başrollerinde Nathan Lane, Stephen McKinley Henderson, Patti LuPone, Amy Ryan ve Parker Posey gibi isimler yer alıyor.

JOKER'DEN İLK GÖRSEL YAYINLANDI



Batman’in bir numaralı düşmanı ve Gotham’ın kötü adamı Joker’in hikayesine sunduğu farklı bakış açısıyla hayranlardan ve eleştirmenlerden tam not alan 'Joker'in devam filminin çekimleri başladı.



Oscar ödüllü 2019 tarihli Joker filminin devamı Joker: Folie à Deux'nun çekimlerini yürüten yönetmen Todd Phillips, Joaquin Phoenix'in Arthur Fleck karakterindeki bir fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

Yönetmen Phillips, başrol oyuncusu Joaquin Phoenix'nin bu karesini, "İlk gün. Karakterimiz" notuyla paylaştı.