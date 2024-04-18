Oscar'lı oyuncu Joaquin Phoenix'in performansına sert eleştiri

NAPOLYON'A BENZEDİĞİNİ DÜŞÜNMÜŞ



Öte yandan, Phoenix'in Joker'deki performansını izlerken çok etkilendiğini söyleyen yönetmen Ridley Scott, bu sayede Napolyon için onu seçtiğini belirtmişti. Ünlü yönetmen, "Joaquin'e bakıyorum ve 'Bu küçük şeytan Napolyon Bonapart'a benziyor diyorum" ifadesini kullandı.



Todd Phillips'in yazıp yönettiği Joker filmi, eleştirilere maruz kalsa da Phoenix'in performansı çok beğenilmişti. Phoenix, 2019'da "Joker"deki performansıyla "En İyi Erkek Oyuncu" dalında Oscar kazanmıştı.

