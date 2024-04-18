Oscar'lı oyuncu Joaquin Phoenix'in performansına sert eleştiri

Yönetmen koltuğunda Ridley Scott'ın oturduğu, senaryosunu David Scarpa'nın kaleme aldığı ve başrollerini Joaquin Phoenix ve Vanessa Kirby'nin paylaştığı "Napoleon" geçtiğimiz yıl 22 Kasım'da gösterime girdi.
Emmy ödüllü Succession dizisinin yıldızı Brian Cox, Phoenix'in performanını eleştirdi.
"ONDAN ÇOK DAHA İYİ OYNARDIM"
Cox "Korkunç bir perfromanstı. Dehşete düştüm. Ne düşünüyordu bilmiyorum. Kesinlikle onun suçu, yönetmenin ona yardım ettiğini sanmıyorum. Ondan çok daha iyi oynardım" dedi.
NAPOLYON'A BENZEDİĞİNİ DÜŞÜNMÜŞ
Öte yandan, Phoenix'in Joker'deki performansını izlerken çok etkilendiğini söyleyen yönetmen Ridley Scott, bu sayede Napolyon için onu seçtiğini belirtmişti. Ünlü yönetmen, "Joaquin'e bakıyorum ve 'Bu küçük şeytan Napolyon Bonapart'a benziyor diyorum" ifadesini kullandı.
Todd Phillips'in yazıp yönettiği Joker filmi, eleştirilere maruz kalsa da Phoenix'in performansı çok beğenilmişti. Phoenix, 2019'da "Joker"deki performansıyla "En İyi Erkek Oyuncu" dalında Oscar kazanmıştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Film
- N-Life
- N-Life Kültür&Sanat
- Joaquin Phoenix