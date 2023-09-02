Otizmli "mutlak kulak" Sıtkı Taylan Hartavi'den piyano resitali

Çok mutlu olduğunu, onunla gurur duyduğunu dile getiren Hartavi şöyle konuştu:



"Taylan başarısıyla, emeğiyle okulundan da mezun oldu. Kendini geliştirmeye devam ediyor. Oğlumuz için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Taylan gibi özel çocukların içlerinden fevkalade dehalar çıkıyor. Taylan başardı, diğer çocuklara da örnek olmasını istiyoruz. Yolumuza çıkan iyi insanlara bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz."



Piyanoseverleri adeta bir kez daha büyüleyen Sıtkı Taylan Hartavi ise 8 yıldır piyano çalmakla uğraştığını, konser vermeyi çok sevdiğini ifade etti.

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