Otomatik Portakal filmi rap müzikali oluyor

Bireylerin ne kadar özgür veya baskı altında olması gerektiğini ve sonuçlarını bir grup gencin kurduğu çete üzerinden sahneye taşıyan eser, dansı ve rap müziği edebiyatla buluşturuyor.



Müzikalde, müzisyenlerin oyunculuk ve dans performanslarının yanında “Otomatik Portakal” için besteledikleri yeni şarkılar da yer alıyor.



Koreografisi Tan Temel ve Evrim Akyay’ın, dekor tasarımı Barış Dinçel’in imzasını taşıyan müzikal, 28 Eylül’de Zorlu PSM’de seyirciyle buluşacak.

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